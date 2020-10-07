В Україні подорожчав автогаз: ціни на популярних АЗС
Українські мережі АЗС продовжують підіймати ціни на автогаз. 7 жовтня його середня вартість склала 12,13 гривень за літр,
Вона зросла від 5 до 10 копійок, повідомляє Enkorr, посилаючись на "Консалтингову групу А-95".
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Ціни у мережі WOG
- WOG в середньому підвищила ціни на 4 копійки за літр. Тож тепер вартість автогазу на АЗС цієї мережі сягає 12,85 гривні.
- Це відбулося, зокрема, через підняття цін у Донецькій та Дніпропетровській областях на 40 та 50 копійок. У цих регіонах літр автогазу можна придбати за 12,88 та 12,89 гривні відповідно.
Ціни у мережі ОККО
- ОККО в середньому підвищила ціни на 10 копійок за літр. Вартість автогазу там тепер сягає 12,97 гривні.
- У Закарпатській та Чернігівській областях мережа підняла ціни на 40 копійок за літр – до 12,79 і 12,89 гривні відповідно.
- В інших регіонах України автогаз на АЗС мережі ОККО подорожчав на 10 – 20 копійок.
Ціни у мережах Shell та SUN OIL
- Мережа автозаправок Shell в середньому підняла вартість автогазу на 5 копійок за літр – до 12,32 гривні.
- Натомість на українських АЗС SUN OIL вартість автогазу тепер сягає 12,12 гривні за літр – вона зросла на 3 копійки.
Ціна на автогаз в Україні 7 жовтня / Скриншот з сайту enkorr.ua