Впродовж останнього тижня, від 11 до 18 серпня, ціни на бензин та дизельне паливо впали. Їхня вартість зменшилася в середньому на 55 копійок за літр. Проте подекуди й майже на гривню.

Роздрібний ринок нафтопродуктів щодня моніторить "Консалтингова група А-95", передає Enkorr.

До теми Ціни на бензин та дизель зросли: скільки вони коштують на українських АЗС

"Укр-Петроль"

Найбільше зниження зафіксували в мережі "Укр-Петроль". Там ціна впала на 90 копійок за літр. Відтепер бензин марки А-95 коштує 20 гривень 80 копійок за літр,

А-92 – 19 гривень 80 копійок за літр;

дизпаливо – 20 гривень 80 копійок за літр.

AMIC

Мережа AMIC знизила ціни на всі види пального приблизно на 54 – 56 копійок за літр. Відтак тепер на автозаправці такі ціни:

бензин А-92 – 23 гривні 35 копійок за літр;

А-95 – 24 гривні 35 копійок за літр;

дизпаливо – 23 гривні 36 копійок за літр.

KLO

На станціях столичної мережі KLO бензин подешевшав на 40 копійок.

А-95 тепер коштує 23 гривні 49 копійок за літр;

А-92 – 22 гривні 49 копійок за літр;

дизельне пальне – дешевше на 20 копійок за літр і ціна тепер складає 22 гривні29 копійок за літр.

Ціни на дизпаливо в мережах БРСМ, Chipo, SUN OIL, Mango, "Фактор" та Prime знизилися за тиждень на 5 – 40 копійок за літр.

Чому ціни впали?

Роздрібні ціни впали через зниження цін в крупнооптовому сегменті. Тобто, в період з 17 серпня по 17 вересня великогуртові партії дизпалива подешевшали на 1170 грн. Тепер ціна за тонну складає 19,38 тисячі гривень.

Ще одна причина — цінова політика основного конкурента економсегментів — консолідованої мережі "Приват".

Ціни UPG збільшились

Водночас на станціях UPG 18 вересня 2020 року бензини подорожчали на 50 копійок.

А-95 – до 23 гривень 40 копійок за літр,

А-92 – до 22 гривень 40 копійок за літр.



Скільки коштує паливо у різних мережах / Скриншот з сайту enkorr.ua