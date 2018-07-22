Автомобілі спалахнули біля житлового будинку в Одесі

Уночі проти 22 липня в Одесі на вулиці Балківській спалахнули чотири автомобілі. Сталося це поблизу житлового будинку. У підсумку одну із автівок було знищено та ще три пошкоджено.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій у Одеській області.

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"22 липня о 03:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання автомобілів у місті Одеса на вулиці Балківська. О 03:43 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що біля житлового будинку горять чотири легкових автомобілі. О 03:56 рятувальники локалізували пожежу, а ліквідували о 04:03", – зазначають рятувальники.

Як підкреслюють у ДСНС, унаслідок пожежі вогнем знищено один легковий автомобіль і частково пошкоджено три.

"Причина пожежі встановлюється. Загиблих і потерпілих немає. До гасіння пожежі залучалась 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 6 представників особового складу", – підсумовується у дописі.

Нагадаємо, уночі проти 16 липня в Ужгороді невідомі підпалили авто офіцера Держприкордонслужби. У відомстві вважають, що таким чином "протиправні елементи скоріш за все намагаються чинити тиск на прикордонників", адже вони активно протидіють протиправній діяльності на державному кордоні".