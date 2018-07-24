Автор гри Skyrim розповів, чим окрім розробки ігор займається студія Bethesda
Виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард розповів, яка діяльність студії для нього та його співробітників важливіше виробництва ігор. Велике значення у графі витрат компанії займає благодійність.
Про це повідомляє Eurogamer.
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За словами Говарда, ігри – далеко не найважливіший і цінний внесок в суспільство. Він вважає, що найбільшим досягненням його команди є участь в благодійних програмах.
Компанія співпрацює з фондом Make-A-Wish, який допомагає смертельно хворим дітям виконати їхні мрії. Одним із заповітних бажань підлітків часто буває побачити на власні очі місце, де створюють культові серії Fallout та The Elder Scrolls і студія охоче дарує їм таку можливість.
Геймдизайнер також розповів, що під час таких екскурсій відбувається справжня магія. Батьки приводять дітей з думкою, що це просто примха. Але спостерігаючи за тим, наскільки пристрасно працівники Bethesda відносяться до своєї справи і тим, наскільки їх творчість важлива для дитини, сім'я знаходить ще більший зв'язок зі своїм чадом. Саме це, на думку Говарда, – найбільше досягнення фірми.
Варто відзначити, що Make-A-Wish – це не єдиний фонд, з яким співпрацює компанія. Кошти від продажу саундтрека Fallout 76, наприклад, будуть передані в організацію Habitat for Humanity, а під час Е3 2018 видавництво влаштувало стрім, щоб проспонсорувати Astronomers Without Borders.
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