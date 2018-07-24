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Автор гри Skyrim розповів, чим окрім розробки ігор займається студія Bethesda

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Тодд Говард
Тодд Говард / Фото з вільних джерел

Виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард розповів, яка діяльність студії для нього та його співробітників важливіше виробництва ігор. Велике значення у графі витрат компанії займає благодійність.

Про це повідомляє Eurogamer.

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За словами Говарда, ігри – далеко не найважливіший і цінний внесок в суспільство. Він вважає, що найбільшим досягненням його команди є участь в благодійних програмах.

Компанія співпрацює з фондом Make-A-Wish, який допомагає смертельно хворим дітям виконати їхні мрії. Одним із заповітних бажань підлітків часто буває побачити на власні очі місце, де створюють культові серії Fallout та The Elder Scrolls і студія охоче дарує їм таку можливість.

Геймдизайнер також розповів, що під час таких екскурсій відбувається справжня магія. Батьки приводять дітей з думкою, що це просто примха. Але спостерігаючи за тим, наскільки пристрасно працівники Bethesda відносяться до своєї справи і тим, наскільки їх творчість важлива для дитини, сім'я знаходить ще більший зв'язок зі своїм чадом. Саме це, на думку Говарда, – найбільше досягнення фірми.

Варто відзначити, що Make-A-Wish – це не єдиний фонд, з яким співпрацює компанія. Кошти від продажу саундтрека Fallout 76, наприклад, будуть передані в організацію Habitat for Humanity, а під час Е3 2018 видавництво влаштувало стрім, щоб проспонсорувати Astronomers Without Borders.

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Теги: Техно Інтернет Ігри благочинність
Джерело: 24 Канал
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