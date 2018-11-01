Авторка "Капітошки" відсудила у кондитерів понад півмільйона гривень: деталі справи

Авторка популярного українського мультиплікаційного персонажа Капітошки, Наталія Гузєєва, відсудила в одеських виробників хлібобулочної продукції півмільйона гривень за порушення авторського права.

Про це інформує прес-служба Київського районного суду Одеси.

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На етикетці їхніх кондитерських виробів (тістечок) була відтворена назва "Картошка-Капітошка з кокосовою стружкою" та "Картошка-Капітошка обсипана". Вказана продукція реалізовувалась в місцевій мережі магазинів,

– мовиться у повідомленні суду.

Відомо, що Наталя Гузєєва звернулася до інстанції із позовною заявою про стягнення компенсації за порушення авторського права на оригінальну назву літературного твору "Капітошка".

"Розглянувши справу, суд повністю задовольнив позовні вимоги. З відповідачів стягнули компенсацію за порушення авторських прав на загальну суму більш як півмільйона гривень", – наголошують у суді.

Там також зазначають, що рішення суду поки не набрало законної сили.

Хто така Наталя Гузєєва? Це – українська сценаристка і редактор мультфільмів, дитяча письменниця. Гузєєва – творець багатьох сценаріїв українських мультфільмів, її найвідоміші мультиплікаційні персонажі – Капітошка та Петрик П'яточкін.