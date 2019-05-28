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      Айртон Сенна – легендарний автогонщик, який трагічно загинув на перегонах "Формули-1"

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      Айртон Сенна – триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі "Формула-1", який визнаний одним із найкращих у цьому виді спорту. Його називали "бразильським чарівником" та "людиною дощу" за його талант і вміння майстерно керувати болідом в дощову погоду.

      Початок кар'єри

      Легендарний автогонщик народився у 1960 році в місті Сан-Паулу. Батько Айртона посадив сина за кермо карта ще в чотири роки. Регулярні тренування привели хлопця до перегонів, вже в 13 років Айртон брав участь у перегонах з картингу. На цьому юний гонщик не зупинився.

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      У 1981 році він відправився до Європи, де виграв британський чемпіонат у класі Формула-Форд 1600. Згодом він переміг у найпрестижнішому Гран-прі Макао і впродовж 1983 року тестував машини різних команд "Формули-1". Таким чином Айртон невдовзі отримав місце пілота в команді "Тоулман" і розпочав свій шлях у "Формулі-1".

      Айртон Сенна
      Дитяча світлина Айртона Сенна

      Впродовж п'яти років Сенна кілька разів змінював команди, а в 1988 році опинився в команді "Макларен". Там його колегою став Ален Прост, який на той час вже був дворазовим чемпіоном. Між Сенною та Простом зав'язалася жорстка конкуренція, яка неодноразово виливалася у неприємні інциденти під час перегонів.

      Ален Прост Айртон Сенна
      Айртон Сенна та Ален Прост

      Після двох років напруженого співіснування в одній команді, Ален Прост прийняв рішення покинути її, і подався представляти команду "Феррарі". У 1988 році Сенні вдалося вибороти свій перший чемпіонський титул на "Формулі-1", і цей успіх він згодом зумів повторити ще двічі.

      Айртон Сенна
      Перший чемпіонський титул на "Формулі-1" автогонщик здобув у 1988 році

      Змагання за участі Сенна

      Однією із переваг Сенни були його навики водіння у дощову погоду. На трасі бразилець був цілеспрямованим і прагнув перемогти за будь-яких умов. Айртон був запальним і деколи здійснював необдумані вчинки стосовно інших автогонщиків. З'ясування стосунків між гонщиками за участю Сенни часто призводили до бійки. Водночас він неодноразово їм допомагав.

      Айртон Сенна
      Сенна часто влаштовував бійки на гонках

      1992 році на трасі Спа, де проходило Гран-прі Бельгії, Ерік Кома потрапив у важку аварію. Всі гонщики у той час їхали на величезній швидкості, але Сенна зупинив своє авто, і з ризиком для власного життя побіг до машини Еріка. Він встиг відключити на ній електроживлення до того, як вона загорілася, і так врятував французькому автогонщику життя.

      Поза трасою Айртон відзначався доволі м'яким характером, був релігійним та жертвував мільйони доларів на боротьбу із бідністю у Бразилії, а згодом заповів для цього весь свій статок. За життя автогонщик про це не говорив, а про такі вчинки стало відомо лише після його смерті.

      Остання гонка Сенна

      У 1994 році Сенна перейшов із "Макларена" у команду "Вільямс-Рено", яку вважали на той час найсильнішою в чемпіонаті "Формули-1". Сенна доволі непогано розпочав сезон, проте перегони 1 травня закінчилися для нього трагічно.

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      Неприємні події траплялися на цих перегонах впродовж усього вікенду. Під час суботньої кваліфікації розбився австрійський гонщик Роланд Ратценбергер. Ця смерть шокувала всіх. До цього, впродовж 12 років ніхто на цій трасі не гинув. З ініціативи Айртона були скликані загальні збори, на яких він піднімав питання підвищення безпеки перегонів. Учасники цих зборів згадували, що Сенна поводився дуже нервово і неврівноважено, наче щось передчував.

      Роланд Ратценбергер
      Роланд Ратценбергер

      Жодні заходи безпеки не змогли запобігти трагічному закінченню гонки. На сьомому колі Айртон Сенна на величезній швидкості врізався у стіну. Швидкість машини на той момент була близько 218 кілометрів на годину. Айртона дістали з уламків і на вертольоті доправили до шпиталю. Після проведення обстеження лікарі зрозуміли, що мозок Айртона мертвий і шансів на його вихід з коми немає.

      Відео трагічної загибелі автогонщика Айртон Сенна:

      Згодом, серед уламків машини Сенни знайшли закривавлений австрійський прапор. Можливо, Айртон збирався присвятити свою перемогу загиблому днем раніше Ратценбергу. На смертельних для Сенни перегонах тоді переміг Міхаель Шумахер, але бразильський прапор, в пам'ять про Айртона, так і не було піднято.

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      Теги: Одна історія Історія Авто Транспорт Спорт Новини Спорту Формула-1
      Джерело: 24 канал
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