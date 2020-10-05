Азербайджан просить Україну не впускати етнічних вірмен воювати у Карабах
Генпрокурор Азербайджану Камран Алієв звернувся до керівників генпрокуратур та міністерств юстиції низки країн, серед яких і Україна. Алієв просить не дозволяти етнічним вірменам їхати добровольцями до Нагірного Карабаху.
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Відповідне звернення Камрана Алієва опублікували на сторінці генпрокуратури Азербайджану у фейсбуці. Передусім воно стосується тих країн, де велика вірменська діаспора.
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Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили. У ЗМІ була поширена інформація про те, що близько тисячі етнічних вірмен прибули, або збираються прибути на територію Азербайджанської Республіки,
– заявили в Баку.
На такий крок, зазначають в Азербайджані, Вірменія пішла через втрату власних позицій.
Країни, до яких звернувся Алієв:
- США,
- Канада,
- Австралія,
- Німеччина,
- Росія,
- Грузія,
- Україна,
- Білорусь,
- Узбекистан,
- Уругвай,
- Ірак,
- Іран,
- Аргентина,
- Бразилія,
- Болгарія,
- Польща,
- Ліван,
- Греція,
- Сирія,
- Франція.
Що відбувається у Нагірному Карабаху
Через Нагірний Карабах Азербайджан та Вірменія конфліктують вже протягом тридцяти років. Активні бойові дії відновились 27 вересня 2020 року.
За попередньою інформацією, є втрати не лише серед військових, а й цивільного населення. Міжнародна спільнота закликала сторони припинити протистояння.