Генпрокурор Азербайджану Камран Алієв звернувся до керівників генпрокуратур та міністерств юстиції низки країн, серед яких і Україна. Алієв просить не дозволяти етнічним вірменам їхати добровольцями до Нагірного Карабаху.

Єреван закликає повернутись етнічних вірмен, – Баку

Відповідне звернення Камрана Алієва опублікували на сторінці генпрокуратури Азербайджану у фейсбуці. Передусім воно стосується тих країн, де велика вірменська діаспора.

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Вірменія закликала вірмен, які проживають за кордоном, брати участь у збройному конфлікті з метою збільшення своєї живої сили. У ЗМІ була поширена інформація про те, що близько тисячі етнічних вірмен прибули, або збираються прибути на територію Азербайджанської Республіки,

– заявили в Баку.

На такий крок, зазначають в Азербайджані, Вірменія пішла через втрату власних позицій.

Країни, до яких звернувся Алієв:

США,

Канада,

Австралія,

Німеччина,

Росія,

Грузія,

Україна,

Білорусь,

Узбекистан,

Уругвай,

Ірак,

Іран,

Аргентина,

Бразилія,

Болгарія,

Польща,

Ліван,

Греція,

Сирія,

Франція.

Що відбувається у Нагірному Карабаху

Через Нагірний Карабах Азербайджан та Вірменія конфліктують вже протягом тридцяти років. Активні бойові дії відновились 27 вересня 2020 року.

За попередньою інформацією, є втрати не лише серед військових, а й цивільного населення. Міжнародна спільнота закликала сторони припинити протистояння.