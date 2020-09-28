Посольства України в Вірменії та Азербайджані закликають укранців утриматись від поїздок до цих країн. З 27 вересня на кордоні двох держав поновились воєнні дії.

Українців просять уникнути поїздок до Азербайджану

Посольство України в Азербайджані закликає українців не відвідувати регіони країни, розташовані поблизу зони конфлікту. Про це мовиться у заяві дипвідомства.

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Закликаємо уникати будь-яких публічних заходів, які не санкціоновані офіційною владою Азербайджанської Республіки,

– мовиться у повідомленні.

Тим, хто вже перебуває на території Азербайджану, радили дотримуватись умов воєнного стану.



Зокрема мовиться про комендантську годину з 21:00 до 6:00 у таких містах та районах: Баку, Гянджа, Сумгаїт, Євлах, Мінгячевір, Нафталан, Абшеронському, Джебраїльському, Фізулінському, Агджабедінському, Бейлаганському, Агдамському, Бардінському, Тертерському, Геранбойському, Гейгельскому, Дашкесанському, Гедабейському, Товузському, Шамкірському, Газахському та Агстафінському районах.

Які обмеження діють у цих регіонах:

заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних дозволів та документів, що засвідчують особу;

встановлено спеціальний режим в'їзду-виїзду

діють обмежувальні заходи щодо використання транспортних засобів.

Важливо! В екстрених випадках в посольстві просять негайно телефонувати за номером своєї гарячої лінії: +994502557518 (мобільний) або до чергового +994124494095 (стаціонарний). Можна надіслати повідомлення на електронну адресу посольства [email protected] У відомстві радять зареєструватися в системі "Друг" Міністерства закордонних справ України.

Посольство України закликало відмовитись від подорожей до Вірменії

Аналогічне прохання озвучили і в посольстві України в Вірменії. У дипвідомстві закликали не відвідувати Вірменію та особливо – Нагірний Карабах.

Рекомендації під час воєнного стану:

зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;

завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);

знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи;

при виході із приміщень, пересуванні сходинами багатоповерхівок або до споруди цивільної оборони (сховища) дотримуватись правила правої руки (як при русі автомобільного транспорту) з метою уникнення тисняви;

уникати місць скупчення людей;

при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покинути цей район;

у разі потрапляння у район обстрілу – сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття).

Актуально! У разі екстрених ситуацій можна звернутись до українського посольства у Вірменії за телефоном (+ 374-77) 10-02-73.

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