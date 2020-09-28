Азербайджан проти Вірменії: українців просять не їхати до країн, охоплених конфліктом
Посольства України в Вірменії та Азербайджані закликають укранців утриматись від поїздок до цих країн. З 27 вересня на кордоні двох держав поновились воєнні дії.
Українців просять уникнути поїздок до Азербайджану
Посольство України в Азербайджані закликає українців не відвідувати регіони країни, розташовані поблизу зони конфлікту. Про це мовиться у заяві дипвідомства.
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Закликаємо уникати будь-яких публічних заходів, які не санкціоновані офіційною владою Азербайджанської Республіки,
– мовиться у повідомленні.
Тим, хто вже перебуває на території Азербайджану, радили дотримуватись умов воєнного стану.
Зокрема мовиться про комендантську годину з 21:00 до 6:00 у таких містах та районах: Баку, Гянджа, Сумгаїт, Євлах, Мінгячевір, Нафталан, Абшеронському, Джебраїльському, Фізулінському, Агджабедінському, Бейлаганському, Агдамському, Бардінському, Тертерському, Геранбойському, Гейгельскому, Дашкесанському, Гедабейському, Товузському, Шамкірському, Газахському та Агстафінському районах.
Які обмеження діють у цих регіонах:
- заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних дозволів та документів, що засвідчують особу;
- встановлено спеціальний режим в'їзду-виїзду
- діють обмежувальні заходи щодо використання транспортних засобів.
Посольство України закликало відмовитись від подорожей до Вірменії
Аналогічне прохання озвучили і в посольстві України в Вірменії. У дипвідомстві закликали не відвідувати Вірменію та особливо – Нагірний Карабах.
Рекомендації під час воєнного стану:
- зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;
- завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);
- знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи;
- при виході із приміщень, пересуванні сходинами багатоповерхівок або до споруди цивільної оборони (сховища) дотримуватись правила правої руки (як при русі автомобільного транспорту) з метою уникнення тисняви;
- уникати місць скупчення людей;
- при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покинути цей район;
- у разі потрапляння у район обстрілу – сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття).
Головне про воєнний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старших за 18 років.