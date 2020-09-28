Вірменія заявила про підготовку до довготривалої війни з Азербайджаном
Військовий радник вірменського прем'єра заявив, що вірменський уряд готується до тривалої війни через Нагірний Карабах. Він переконаний, що конфлікт триватиме ще довго, адже "ключовим гравцем є не Азербайджан, а Туреччина".
Те, наскільки довго затягнеться конфлікт Азербайджану й Вірменії, залежатиме від багатьох факторів, заявив головний радник вірменського прем'єра Вагаршак Арутюнян в інтерв'ю порталу "И грянул Грэм".
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Ми готуємося до довгострокової війни. Чому? Адже тут головний гравець не Азербайджан, а Туреччина. Вона переслідує свої геополітичні цілі,
– заявив Арутюнян.
Він відзначив, що тривалість бойових дій залежатиме від того, як проходитимуть бойові дії, а також від реакції світової спільноти. Головний радник Нікола Пашиняна вкотре звинуватив у всьому сусідню Туреччину.
"Ердоган це буде використовувати для своїх ігор, як в Середземному морі. Він буде це використовувати для того, щоб зміцниться на міжнародній арені. Зокрема, тут в регіоні розв'язавши війну, він отримує дії для маневру", – заявив радник вірменського прем'єра.
Що раніше вже заявляли у Вірменії:
- Туреччина присутня в бойових діях у зоні карабаського конфлікту, переправляє в Азербайджан іноземних найманців. Народ "Арцаха" (невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" – 24 канал) фактично воює проти турецько-азербайджанського альянсу.
- Вірменія й "Арцах" налаштовані відбити атаку й нейтралізувати наміри цього союзу. Азербайджан буде змушений сісти за стіл переговорів з "народом Арцаха".
Чому Вірменія звинувачує у всьому Туреччину?
Тут є кілька причин. Перша з них – це те, що Туреччина впродовж майже всього конфлікту підтримує свого союзника Азербайджан. Натомість Вірменію підтримує Росія.
Втім є й історична причина. У 1920 році відбулася турецько-вірменська війна, що закінчилася розгромом останньої. Наслідком стала окупація Вірменії Радянським Союзом і приєднання частини території до Туреччини. Нині, наприклад, священна для вірмен гора Арарат перебуває на території Туреччини.
Війна у Нагірному Карабасі: головне
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старших за 18 років.
- У перший день конфлікту в Нагірному Карабасі заявили про двох загиблих цивільних, в Азербайджані – про 5 членів однієї сім'ї. Вірменія заявила, що в першу добу втратила 16 військових, в Азербайджані кількість загиблих військових не озвучують.
- Загалом конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.