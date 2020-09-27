Внаслідок спецоперації війська Азербайджану взяли під контроль вершину Муров, що входить до хребта Муровдаг. Це стратегічно важливе досягнення, адже таким чином Азербайджан повністю контролює коридор між Вірменією і Нагірним Карабахом.

Про взяття під контроль гори Муров повідомили в азербайджанському Міністерстві оборони, передає Интерфакс.

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Оборонне відомство Азербайджану повідомило, що внаслідок цього досягнення вони тепер повністю контролюють дорогу Варденіс Агдара. Втім бої в цьому регіоні досі продовжуються.

Як поснилив азербайджанському Міноборони, завдяки контролю над горою Муров вони зможуть контролювати перевезення військової техніки з Вірменії в Нагірний Карабах.

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