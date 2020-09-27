Азербайджан контролює стратегічний регіон, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом
Внаслідок спецоперації війська Азербайджану взяли під контроль вершину Муров, що входить до хребта Муровдаг. Це стратегічно важливе досягнення, адже таким чином Азербайджан повністю контролює коридор між Вірменією і Нагірним Карабахом.
Про взяття під контроль гори Муров повідомили в азербайджанському Міністерстві оборони, передає Интерфакс.
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Оборонне відомство Азербайджану повідомило, що внаслідок цього досягнення вони тепер повністю контролюють дорогу Варденіс Агдара. Втім бої в цьому регіоні досі продовжуються.
Як поснилив азербайджанському Міноборони, завдяки контролю над горою Муров вони зможуть контролювати перевезення військової техніки з Вірменії в Нагірний Карабах.
Гора Муров в Азербайджані: карта
Війна у Нагірному Карабасі: головне
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетний обстріл і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.
- Загалом конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.