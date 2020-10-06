Азербайджан змушений закрити повітряний простір, адже існує загроза авіаудару з боку Вірменії. Все через конфлікт, який триває між країнами. Влада Азербайджану зазначила, що не може передбачити дії свого ворога, а тому намагається уникнути будь-яких провокацій.

Як повідомив помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, "Азербайджанські авіалінії" в понеділок, 5 жовтня 2020 року, надіслали повідомлення усім великим авіаперевізникам. Варто знати Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі: США, Франція та Росія зробили спільну заяву Перевізників попередили про зміну маршруту в повітряному просторі Азербайджану. "Після цілеспрямованого ракетного удару Вірменії по великих містах Азербайджану можна очікувати будь-яких провокацій щодо цивільної авіації", – написав Гаджієв на своїй твітер-сторінці. Довідка. Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває понад 30 років. Через територію Нагірного Карабаху країни ворогують уже щонайменше століття. Річ у тім, що цей регіон – азербайджанський, однак його населяють вірмени. Конфлікт поновився 27 вересня 2020 року. Детальніше про це – читайте тут. Конфлікт у Нагірному Карабасі: головне дивіться у відео