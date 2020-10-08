Азербайджанці обстріляли собор і захопили вірменські танки: фото і відео
Військові сили Азербайджану обстріляли давній собор у Шуші, що у Нагірному Карабасі. Про це повідомило міністерство оборони Вірменії. Азербайджанці, своєю чергою, похвалились трьома захопленими ворожими танками.
Давній собор постраждав під час обстрілу
Собор Святого Христа Всеспасителя спорудили ще у 19-му столітті і відновили у 90-х роках 20-го. У Міноборони Вірменії кажуть, що під час ракетного обстрілу у храмі були віряни. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
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Інформації про жертв та постраждалих немає. Проте, як видно з фото, собор дуже пошкоджений.
Вірменія каже, що собор обстріляли ракетами / Фото Mash
Собор сильно постраждав / Фото Mash
Під час обстрілу всередині начебто були люди / Фото Mash
Азербайджан захопив три вірменські танки
Тим часом, військові Азербайджану повідомили про успіхи у протистоянні з вірменами. Їм вдалось захопити три танки противника. Усі бойові машини у доброму технічному стані та на ходу.
Танки "Т-72" захопили біля Горадіза. Поки інформацію про втрату бронемашин вірменська сторона не підтвердила.
Дивіться відео Міноборони Азербайджану: