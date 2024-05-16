Внаслідок штурмів азовцям вдалося захопити російські позиції в лісах Кремінної. Окрім того, бійці завдали значних втрат ворогу та навіть взяли полонених окупантів.
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"Азов" вдало штурмував позиції ворога біля Кремінної
В 12 бригаді спеціального призначення "Азов" зазначили, що це відео – це документальні кадри усіх етапів роботи штурмових груп: від стройового огляду і приготувань, артпідготовки і початку операції до зачистки, спроб врятувати побратимів, прийняття складних рішень і просування попри щільний вогонь противника.
Лісиста місцевість є надскладною ділянкою фронту. Сплановане просування може у будь-яку мить обернутися непередбачуваним сценарієм. Від рішень командирів і рішучості бійців залежить успіх всього завдання,
– зазначили бійці.
Захисники наголосили, що штурмові групи, розвідка, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та управління – бригада як єдиний організм працює заради успіху піхоти у Серебрянському лісництві.
На кадрах азовці показали, як підбили російський танк, поранили одного росіянина, а також взяли окупанта в полон. Також бійці показали, як триває ближній бій в окопах між захисниками і загарбниками.
Азовці не отримують зброї від США
- Командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко зазначив, що його військове формування не отримує сучасне західне озброєння від партнерів. Причиною цього є позиція Сполучених Штатів.
- Зокрема, американці не хочуть надавати зброю саме "Азову", бо перейнялися впливом російської пропаганди. Так, у США вважають, що цей підрозділ "відверто неонацистський" і "фашистський".
- Хоча командир бригади "Редіс" закликав скасувати цю заборону, США не поспішають. Тому на сайті президента України зробили петицію, щоб спонукали українську владу розв'язати це питання. Петиція зібрала понад 25 тисяч голосів, закликаючи скасувати американську заборону надавати зброю "Азову".
- Варто зазначити, що ще в 2017 році в закон про консолідовані асигнування було внесено поправки, де одне з положень буквально "забороняє використання коштів, наданих цим законом, для надання зброї, навчань чи іншої допомоги батальйону "Азов". Поправку запропонував конгресмен-демократ Джон Коньєрс-молодший ще у 2015 році.