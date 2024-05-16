В результате штурмов азовцам удалось захватить российские позиции в лесах Кременной. Кроме того, бойцы нанесли значительные потери врагу и даже взяли пленных оккупантов.

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"Азов" удачно штурмовал позиции врага возле Кременной

В 12 бригаде специального назначения "Азов" отметили, что это видео – это документальные кадры всех этапов работы штурмовых групп: от строевого осмотра и приготовлений, артподготовки и начала операции до зачистки, попыток спасти собратьев, принятия сложных решений и продвижения несмотря на плотный огонь противника.

Лесистая местность является сверхсложным участком фронта. Спланированное продвижение может в любой момент обернуться непредсказуемым сценарием. От решений командиров и решимости бойцов зависит успех всей задачи,

– отметили бойцы.

Защитники отметили, что штурмовые группы, разведка, артиллерийские расчеты, экипажи танков и управления – бригада как единый организм работает ради успеха пехоты в Серебрянском лесничестве.

На кадрах азовцы показали, как подбили российский танк, ранили одного россиянина, а также взяли оккупанта в плен. Также бойцы показали, как продолжается ближний бой в окопах между защитниками и захватчиками.

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