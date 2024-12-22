Адже у такому разі окупантів швидко виявляють та знищують. Про це в інтерв'ю Radio NV розповів команди 5-го батальйону 12-ї бригади Азов Вадим Крикун з позивним Янкі, передає 24 Канал.

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Що сказав Янкі про БпЛА

На думку українського військового, подібні заходи у сьогоднішніх реаліях є необхідністю, і це не є якимось нововведенням. За його словами, на війні використовують те, що працює і дає результат, а використання відповідних безпілотників є ефективним.

Для створення цієї зони ми відкидаємо певною мірою людський фактор, це дає свій результат. Чи варто це поширювати на інші підрозділи, лінії? Я думаю, це стає нашою стратегічною задачею,

– заявив він.

Боєць також зазначив, що завдяки використанню дронів можна компенсувати відсутність і дефіцит людського ресурсу в українських силах.

До речі, нещодавно Сили оборони України вперше здійснили операцію, під час якої застосовували лише роботизовані наземні системи та FPV-дрони. Це підкреслює, що українська армія продовжує технологічний розвиток.