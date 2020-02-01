Бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна: фото, відео
Відомий бабак Тимко зробив свій прогноз, коли прийде весна. Українцям слід очікувати її перших проявів уже через 6 тижнів.
Свій прогноз віщун погоди зробив на біологічній станції в селі Гайдари, що на Харківщині. Про це повідомили у телеграмі ВЕХА.
Важливо: Якою буде погода у лютому: прогноз
Бабак Тимко III передбачив, що весна прийде через 6 тижнів,
– йдеться в повідомленні.
А ще Тимко спрогнозував, що наступна зима також буде безсніжною.
Крім того, у мережі опублікували фото подарунка, який люди зробили Тимкові за його передбачення. Це – букет з моркви та яблук розміром з самого провісника.
Бабак Тимко отримав подарунок за своє передбачення / Телеграм ВЕХА
Бабак Тимко спрогнозував, коли прийде весна у 2020 році: дивіться відео
Зверніть увагу! У Чернігівській області у січні зацвіли підсніжники. Сонце й тепла погода спровокували рідкісне для зими явище.
Вибір редакції
-
Наречена Віктора Павліка поскаржилася на осуд шанувальників майбутнього чоловікасьогодні , 16:33
-
Україна і Росія мають розібратися самі, – Помпео у Білорусі заговорив про війну на Донбасісьогодні , 15:15
-
За вбивствами Окуєвої та керівника "Київського метрополітену" стоїть одна людина: це росіянинсьогодні , 13:55