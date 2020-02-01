Бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна: фото, відео

Відомий бабак Тимко зробив свій прогноз, коли прийде весна. Українцям слід очікувати її перших проявів уже через 6 тижнів.

Свій прогноз віщун погоди зробив на біологічній станції в селі Гайдари, що на Харківщині. Про це повідомили у телеграмі ВЕХА.

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Бабак Тимко III передбачив, що весна прийде через 6 тижнів,

– йдеться в повідомленні.

А ще Тимко спрогнозував, що наступна зима також буде безсніжною.

Крім того, у мережі опублікували фото подарунка, який люди зробили Тимкові за його передбачення. Це – букет з моркви та яблук розміром з самого провісника.



Бабак Тимко отримав подарунок за своє передбачення / Телеграм ВЕХА

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