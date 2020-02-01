17:06
1 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе
      Вєсті Кремля
      21:56, 31 січня
      Вєсті.UA: Зеленський цілий рік вчитиме математику. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, 31 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна: фото, відео

      1276 Читать новость на русском
      Бабак Тимко передбачив ранню весну / ukrinform

      Відомий бабак Тимко зробив свій прогноз, коли прийде весна. Українцям слід очікувати її перших проявів уже через 6 тижнів.

      Свій прогноз віщун погоди зробив на біологічній станції в селі Гайдари, що на Харківщині. Про це повідомили у телеграмі ВЕХА.

      Важливо: Якою буде погода у лютому: прогноз

      Бабак Тимко III передбачив, що весна прийде через 6 тижнів,
      – йдеться в повідомленні.

      А ще Тимко спрогнозував, що наступна зима також буде безсніжною.

      Крім того, у мережі опублікували фото подарунка, який люди зробили Тимкові за його передбачення. Це – букет з моркви та яблук розміром з самого провісника.

      бабак тимко
      Бабак Тимко отримав подарунок за своє передбачення / Телеграм ВЕХА

      Бабак Тимко спрогнозував, коли прийде весна у 2020 році: дивіться відео

      Зверніть увагу! У Чернігівській області у січні зацвіли підсніжники. Сонце й тепла погода спровокували рідкісне для зими явище.

      Скандал між Росією та Німеччиною: Москва не пустила на дозаправку літак Люфтваффе – деталі
      сьогодні
      3412
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода Новини Харкова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 За чиї гроші Ахметов купує вишукані вілли, які коштують сотні мільйонів доларів
      Сергій Лещенко 34
      сьогодні , 16:30 Майбутнє Авакова та нове озброєння для ЗСУ – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько 123
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      10004
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      732
      сьогодні , 12:00 Руйнуємо міфи: що означає брендинг у сучасному світі
      Тимур Курганов 252
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук