Найтепліша ніч в історії: у Києві зафіксували черговий рекорд бабиного літа
У Києві бабине літо продовжує бити температурні рекорди жовтня. Так, ніч на п'ятницю, 9 жовтня, у столиці виявилась найтеплішою за всю історію спостережень.
За даними синоптиків, попереднє рекордне значення 1889 року було перевищене на 0,1 градуса. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
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Це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що цього року жовтень у Києві багатий на погодні рекорди. Так, приміром, вперше з 1881 року температура в столиці України в ніч на 8 жовтня не опустилася нижче 15,1 градуса тепла. Попередній рекорд складав 13,6 градуса та був встановлений у 1893 році.
А ось 7 жовтня у Києві пройшли рекордні опади за добу.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань в коментарі 24 каналу зазначив, що тепла погода протримається в Україні майже до кінця місяця. У 20-х числах місяця погода різко зіпсується.
За ще одним синоптичним прогнозом, погіршення погоди слід чекати вже після 14 жовтня.