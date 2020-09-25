Погода в Україні у жовтні буде відносно теплою. З вересневою, звісно, годі порівнювати, втім, упродовж місяця температурні позначки тяжітимуть до +20 градусів. Остаточна і глибока осінь прийде вже наприкінці місяця.

Про те, якою буде погода у жовтні, народний синоптик Леонід Горбань розповів 24 каналу.

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Перші дні місяця, за його словами, будуть дощовими. Опади слід очікувати і 1, і 2 жовтня, адже саме такий спадок другому осінньому місяцю передасть вересень. Температура повітря при цьому буде в межах +15…+17 градусів.

Такі доволі теплі градуси протримаються майже до кінця місяця. Дощитиме, за словами Леоніда Горбаня, також 11, 14, 18, 27 та 28 жовтня.

У 20-тих числах жовтня погода різко зміниться: температура повітря знизиться до +13…+14 градусів. А з 25 жовтня вона впаде ще більше: до +9…+11 градусів.

Окрім того, у жовтні слід очікувати перших серйозних заморозків. Вони можуть вдарити 7, 8, 19 та 21 жовтня.

Наприкінці місяця на Півночі та Сході відбудеться зниження температури та заморозки на ґрунті до 0…-2 градусів. Йдеться, зокрема, про Сумську, Чернігівську області.