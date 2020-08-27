Синоптики попереджають про вкрай дощову осінь у 2020 році. Щоправда, тепло покине Україну лише в кінці жовтня. Втім, в окремих регіонах слід чекати заморозків вже у вересні.

У вересні українцям слід чекати рясних дощів. Особливо дощитиме у центральній Україні. Про це народний синоптик Леонід Горбань розповів 24 каналу.

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Яку температуру прогнозують синоптики

У центральній Україні початок осені буде помірно теплим. У південно-західних областях синоптики прогнозують 26 – 28 градусів тепла, до кінця місяця температура опуститься до 5 градусів морозу. Вночі буде холодніше, температура коливатиметься близько 10 градусів тепла.

синоптики прогнозують 26 – 28 градусів тепла, до кінця місяця температура опуститься до 5 градусів морозу. Вночі буде холодніше, температура коливатиметься близько 10 градусів тепла. У центральній Україні початок осені видасться менш теплим: вдень температура не підніматиметься вище 24 градусів, а вночі – опуститься до 8.

початок осені видасться менш теплим: вдень температура не підніматиметься вище 24 градусів, а вночі – опуститься до 8. В Одеській області у вересні буде дуже тепло. На початку місяця синоптики обіцяють близько 27 градусів тепла. Однак вже до кінця жовтня стане холодніше і температура опуститься до 17 градусів. Відпочивальників заспокоюють – морозів ні у вересні, ні у жовтні ще не буде.

На Заході у вересні заморозків не буде, температура коливатиметься в межах 20 градусів. А в жовтні прогнозують різкі перепади температури: від 17 градусів тепла до 4 градусів морозу.

у вересні заморозків не буде, температура коливатиметься в межах 20 градусів. А в жовтні прогнозують різкі перепади температури: від 17 градусів тепла до 4 градусів морозу. У кінці вересня заморозків слід чекати у Полтавській області та на Заході.

Осінь буде дощовою

За словами Леоніда Горбаня, восени буде багато дощів. Найбільше їх прогнозують в центрі України. Наприклад, у Полтавській області у вересні прогнозують аж 44 – 50 міліметрів опадів.

Загалом дощитиме на усій території України, в середньому прогнозують близько 25 міліметрів опадів за місяць. Найбільш сухо буде на Одещині.