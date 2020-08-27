В мережу потрапило відео, як ОМОНівці забирали у жінки похилого віку прапор, який використовується опозицією.

На кадрах, опублікованих TUT.BY в інстаграмі, видно, як силовики відштовхують 73-річну жінку і ховають прапор за спиною.

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Однак бабуся не здавалася та продовжувала атакувати їх з вимогами віддати стяг.

Бабуся відбивала прапор у силовиків: дивіться відео TUT.BY

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