Бабуся відбивала національний прапор у силовиків у Мінську: відео
В мережу потрапило відео, як ОМОНівці забирали у жінки похилого віку прапор, який використовується опозицією.
На кадрах, опублікованих TUT.BY в інстаграмі, видно, як силовики відштовхують 73-річну жінку і ховають прапор за спиною.
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Однак бабуся не здавалася та продовжувала атакувати їх з вимогами віддати стяг.
Бабуся відбивала прапор у силовиків: дивіться відео TUT.BY
Протести в Білорусі: головне
- Масові протести у Білорусі, які розпочалися ввечері 9 серпня, ще тривають досі.
- Люди протестують проти фальсифікацій на президентських виборах, на яких перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати.
- На протестах офіційно підтвердили загибель 4-х людей, але правозахисники кажуть, що жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні. Однак влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.