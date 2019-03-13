Багатодітним сім'ям в Україні платитимуть більше грошей від держави: відомі суми

З 1 квітня багатодітним сім'ям в Україні доплачуватимуть 1629 гривень на дитину до вже призначеної допомоги. А з 1 липня доплата буде дещо вищою – таке рішення 13 березня ухвалив Кабінет міністрів.

Кожна багатодітна українська сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і кожну наступну дитину до 6-річного віку щомісячну допомогу у розмірі прожиткового мінімуму. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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Відтак, середньомісячний розмір виплати багатодітним сім’ям становитиме з 1 квітня 1626 гривень на дитину, а з 1 липня – 1699 гривень.

Право на виплату отримають 158,8 тисячі дітей, підрахували в Мінсоцполітики. На програму витрачатимуть понад 200 мільйонів гривень на місяць.

На які пільги мають право діти з багатодітних сімей?

безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів;

щорічне медичне обстеження та диспансеризацію в державних та комунальних медустановах, а також компенсацію витрат на протезування зубів;

першочергове обслуговування в поліклініках, аптеках та першочергову госпіталізацію;

безкоштовний проїзд в усіх видах міського громадського транспорту (крім таксі), в поїздах та водному транспорті приміського сполучення. Безкоштовно діти можуть їздити і в автобусах приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних;

безкоштовні оздоровлення та відпочинок відповідно до Закону "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

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Які документи потрібні для оформлення багатодітної сім`ї?

Один з батьків повинен звернутися до структурного підрозділу районних держадміністрацій, міської держадміністрації Києва, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (до Центру надання адміністративних послуг) за місцем реєстрації та подати такі документи: