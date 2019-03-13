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      Багатодітним сім'ям в Україні платитимуть більше грошей від держави: відомі суми

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      Багатодітні сім'ї отримуватимуть додаткові виплати на кожну дитину
      Багатодітні сім'ї отримуватимуть додаткові виплати на кожну дитину / Ілюстративне фото

      З 1 квітня багатодітним сім'ям в Україні доплачуватимуть 1629 гривень на дитину до вже призначеної допомоги. А з 1 липня доплата буде дещо вищою – таке рішення 13 березня ухвалив Кабінет міністрів.

      Кожна багатодітна українська сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і кожну наступну дитину до 6-річного віку щомісячну допомогу у розмірі прожиткового мінімуму. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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      Відтак, середньомісячний розмір виплати багатодітним сім’ям становитиме з 1 квітня 1626 гривень на дитину, а з 1 липня – 1699 гривень.

      Право на виплату отримають 158,8 тисячі дітей, підрахували в Мінсоцполітики. На програму витрачатимуть понад 200 мільйонів гривень на місяць.

      На які пільги мають право діти з багатодітних сімей?

      • безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів;
      • щорічне медичне обстеження та диспансеризацію в державних та комунальних медустановах, а також компенсацію витрат на протезування зубів;
      • першочергове обслуговування в поліклініках, аптеках та першочергову госпіталізацію;
      • безкоштовний проїзд в усіх видах міського громадського транспорту (крім таксі), в поїздах та водному транспорті приміського сполучення. Безкоштовно діти можуть їздити і в автобусах приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних;
      • безкоштовні оздоровлення та відпочинок відповідно до Закону "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

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      Які документи потрібні для оформлення багатодітної сім`ї?

      Один з батьків повинен звернутися до структурного підрозділу районних держадміністрацій, міської держадміністрації Києва, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (до Центру надання адміністративних послуг) за місцем реєстрації та подати такі документи:

      • заяву одного з батьків про видачу посвідчень;
      • копії свідоцтв про народження дітей;
      • копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
      • копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;
      • копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
      • довідку про склад сім’ї;
      • фотокартки (батьків та дітей віком від 6 до 18 років) розміром 3х4;
      • довідку із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
      • довідку про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
      • довідку структурного підрозділу районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);
      • у разі народження дитини за межами України – копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.
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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Діти і неповнолітні Кабінет Міністрів України Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 канал
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