Тривоги почали оголошувати 24 квітня близько 15:45. Детально читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У багатьох областях країни оголосили повітряну тривогу через загрозу атак. Наразі слід бути уважними жителям Сходу та Півдня.
Джерело:єМапа
Тривоги почали оголошувати 24 квітня близько 15:45. Детально читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Росія провалила "ракетну кампанію": як тепер поновлюватимуть запаси та чи допоможе Х-50