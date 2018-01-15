Балкон з людьми обвалився в Індонезії: в мережі з'явилось моторошне відео
23:03, 15 січня 1036 Читать новость на русском
В індонезійській столиці Джакарті у будівлі фондової біржі обвалився балкон із десятками людей, що в момент обвалу перебували на ньому.
Щонайменше 72 людини зазнали поранень внаслідок обвалу, проте наразі немає інформації про жодного загиблого.
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У мережі з'явилось відео з камер спостереження, яким вдалось зафіксувати сам момент злощасного інциденту.
На відео видно, що на балконі всередині будівлі перебуває чимало людей, а в момент, коли він обвалюється, ще кілька осіб проходять під ним.
Дивіться відео моменту обвалу балкону на фондовій біржі в Джакарті:
Дивіться відео наслідків обвалу балкону на фондовій біржі в Індонезії:
Джерело: 24 Канал
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