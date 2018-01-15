Балкон з людьми обвалився в Індонезії: в мережі з'явилось моторошне відео

В індонезійській столиці Джакарті у будівлі фондової біржі обвалився балкон із десятками людей, що в момент обвалу перебували на ньому.

Щонайменше 72 людини зазнали поранень внаслідок обвалу, проте наразі немає інформації про жодного загиблого.

Читайте також: У нічному клубі Іспанії обвалилася стеля: багато постраждалих

У мережі з'явилось відео з камер спостереження, яким вдалось зафіксувати сам момент злощасного інциденту.

На відео видно, що на балконі всередині будівлі перебуває чимало людей, а в момент, коли він обвалюється, ще кілька осіб проходять під ним.

Дивіться відео моменту обвалу балкону на фондовій біржі в Джакарті:

Дивіться відео наслідків обвалу балкону на фондовій біржі в Індонезії: