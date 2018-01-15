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Балкон з людьми обвалився в Індонезії: в мережі з'явилось моторошне відео

23:03, 15 січня 1036 Читать новость на русском
Балкон з людьми обвалився на біржі в Індонезії
Балкон з людьми обвалився на біржі в Індонезії / Getty images

В індонезійській столиці Джакарті у будівлі фондової біржі обвалився балкон із десятками людей, що в момент обвалу перебували на ньому.

Щонайменше 72 людини зазнали поранень внаслідок обвалу, проте наразі немає інформації про жодного загиблого.

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У мережі з'явилось відео з камер спостереження, яким вдалось зафіксувати сам момент злощасного інциденту.

На відео видно, що на балконі всередині будівлі перебуває чимало людей, а в момент, коли він обвалюється, ще кілька осіб проходять під ним.

Дивіться відео моменту обвалу балкону на фондовій біржі в Джакарті:

Дивіться відео наслідків обвалу балкону на фондовій біржі в Індонезії:

Теги: Надзвичайні ситуації Індонезія Біржа
Джерело: 24 Канал
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