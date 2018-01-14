У нічному клубі Іспанії обвалилася стеля: багато постраждалих
11:34, сьогодні 365 Читать новость на русском
У ніч проти неділі, 14 січня, в нічному клубі у столиці Іспанії Мадриді обвалилася стеля. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 26 осіб.
Про це у Twitter повідомляє служба з надзвичайних ситуацій Мадрида.
"Працівники швидкої допомоги займаються 26 людьми, 11 із яких доставлені у різні лікарні із забоями та легкими травмами після обвалення 16 квадратних метрів підвісної стелі в нічному клубі... в районі Карабанчель", – мовиться у повідомленні надзвичайників.
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Правоохоронці проводять розслідування інциденту.
Джерело: 24 Канал
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