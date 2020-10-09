Стан колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха 8 жовтня покращився. Наразі чоловік перебуває у свідомості, однак нічого не пам'ятає.

Який стан Балуха

Балуха вже від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Про це повідомила нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у фейсбуці.

До речі Чому вкрай складно коментувати побиття Володимира Балуха?

За словами Геращенко, хоч Балух прийшов до тями, він досі зорієнтований.

Потрібен час, це наслідки важкої травми,

– написала нардепка.

Однак якщо надалі у стані Балуха буде прогрес, чоловіка переведуть з реанімації.

Що відомо про побиття Балуха

Зауважимо, Балуха побили вночі 8 вересня. Коли чоловіка знайшли, його одразу забрали до лікарні та прооперували. Поліція розслідує справу як розбій. До слова, підозрюваного у нападі вже затримали. При цьому чоловік визнав свою провину. Детальніше про побиття Балуха читайте тут.