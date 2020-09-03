Незважаючи на банкрутство банку "Аркади", українські вкладники зможуть повернути свої кошти. Для цього їм варто буде звернутися до Фонду гарантування вкладів.

Виплата грошей для вкладників банку "Аркада" відбуватиметься почергово, інформує 24 канал.

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Що варто знати про повернення грошей

► Коли відбуватиметься виплата

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас розповів, що вже протягом 6 місяців Фонд гарантування вкладів проводить повний аналіз активів фінансових установ і визначає розмір коштів, які варто виплатити.

Очільник АУБ наголосив, що виплата депозитів відбуватиметься в такій послідовності:

для держбюджету;

нацбанкам та фізичним особам;

юридичним особам.

Коли вдасться виплатити гроші для першочергових потреб, тоді решту суми рівними частинами розподілять між юридичними, фізичними особами та іншими кредиторами.

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► Які документи необхідні

Держава гарантує повернення депозитів до 200 тисяч гривень. Якщо на рахунку було більше грошей, то є можливість забрати лише частину суми. Для цього варто отримати довідку про залишок коштів на рахунку і слідкувати за повідомленнями на сайті банку та Фонду гарантування вкладів щодо ліквідації фінустанови. Тоді, протягом місяця, фахівці порадили подати заяву про повернення свого вкладу.

Для отримання грошей, варто буде прийти до зазначеного банку. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Якщо депозит був у іноземній валюті, то гроші люди отримають за курсом на момент банкрутства фінустанови.

► Кому можуть не виплатити гроші

Якщо людина не потрапила до переліку кредиторів, яким мають повернути кошти, фахівці порадили не зволікати і захищати свої права через суд.

Переважно це стосується осіб, які пов'язані з банком. Також це особи, вклади яких визнають виданими на індивідуальних умовах або, якщо ці угоди мають ознаки фіктивності. Тоді може бути, що ці внутрішні виконання визнають незаконними і людям виплатять кошти,

– повідомив правозахисник Ростислав Кравець.

► Чи буде продовження "банкопадів"

За твердженням експертів, економічних передумов для чергового банкопаду немає. Старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар зауважив, що банківська система нині є ліквідна, курс гривні не є сталим, а вклади і кредити в іноземній валюті стверджують лише про те, що "банкопаду" не буде. Але для того, аби захистити себе, фахівці порадили вкладати кошти на суму до 200 тисяч гривень у різних банках.

Довідка. Подібна ситуація трапилася у 2014 році: тоді збанкрутувало 95 фінансових установ. Українці втратили свої гроші, тому що відбувалася фільтрація ненадійних банківських установ. Це сталося завдяки підвищенню вимог НБУ до фінансових показників.

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