Баррозу і Ромпей виступили зі спільною заявою щодо виборів в Україні

Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей і президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу вітають парламентські вибори в Україні, які відбулися 26 жовтня.

"Це стало перемогою народу України і демократії. Електоральний мандат, виданий українським народом, тепер повинен бути реалізований", - йдеться в їхній спільній заяві за підсумками виборів, текстом якого володіє агентство "Інтерфакс-Україна".

Лідери ЄС відзначили позитивну оцінку, яку отримали вибори від міжнародних спостерігачів під егідою ОБСЄ.

При цьому, Ромпей і Баррозу висловили надію на швидке формування нового уряду.

На базі результатів виборів можна прагнути до широкого національного консенсусу з метою інтенсифікувати дуже потрібні політичні та економічні реформи в Україні. Дієвий процес реформ, включаючи початок загальнонаціонального діалогу, буде важливим з точки зору політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС,

- наголошується в заяві.

Президенти Європейської Ради та Єврокомісії заявили про готовність тісно співпрацювати з новим українським парламентом і новим урядом.

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В заяві також підкреслюється, що заплановані на грудень місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях мають відбутися на базі українського законодавства, і повинні сприяти зниженню напруженості в регіоні і розвитку діалогу між урядом і демократично обраною місцевою владою.

Нагадаємо, 26 жовтня відбулися позачергові вибори народних депутатів України. За даними ЦВК, явка виборців склала 52.44%.



Після опрацювання 50,11% протоколів, отриманих Центрвиборчкомом від виборчих комісій, на минулих в неділю виборах до Верховної Ради України "Народний фронт" набирає 21.6% голосів, "Блок Петра Порошенко" - 21,44% голосів виборців. Центрвиборчком опрацював 100% протоколів з закордонних виборчих округів. Приблизно однакову кількість голосів набрали "Народний фронт", "Об’єднання "Самопоміч" і "Блок Петра Порошенка". Найбільшу кількість місць по мажоритарці (100) станом на 14:30 отримають самовисуванці.