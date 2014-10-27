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      Баррозу і Ромпей виступили зі спільною заявою щодо виборів в Україні

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      Жозе Мануель Баррозу і Герман Ван Ромпей
      Жозе Мануель Баррозу і Герман Ван Ромпей / eeas.europa.eu

      Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей і президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу вітають парламентські вибори в Україні, які відбулися 26 жовтня.

      "Це стало перемогою народу України і демократії. Електоральний мандат, виданий українським народом, тепер повинен бути реалізований", - йдеться в їхній спільній заяві за підсумками виборів, текстом якого володіє агентство "Інтерфакс-Україна".

      Лідери ЄС відзначили позитивну оцінку, яку отримали вибори від міжнародних спостерігачів під егідою ОБСЄ.

      При цьому, Ромпей і Баррозу висловили надію на швидке формування нового уряду.

      На базі результатів виборів можна прагнути до широкого національного консенсусу з метою інтенсифікувати дуже потрібні політичні та економічні реформи в Україні. Дієвий процес реформ, включаючи початок загальнонаціонального діалогу, буде важливим з точки зору політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС,
      - наголошується в заяві.

      Президенти Європейської Ради та Єврокомісії заявили про готовність тісно співпрацювати з новим українським парламентом і новим урядом.

      Читайте також: Вибори пройшли демократично, — ОБСЄ

      В заяві також підкреслюється, що заплановані на грудень місцеві вибори в Донецькій і Луганській областях мають відбутися на базі українського законодавства, і повинні сприяти зниженню напруженості в регіоні і розвитку діалогу між урядом і демократично обраною місцевою владою.

      Нагадаємо, 26 жовтня відбулися позачергові вибори народних депутатів України. За даними ЦВК, явка виборців склала 52.44%.

      Після опрацювання 50,11% протоколів, отриманих Центрвиборчкомом від виборчих комісій, на минулих в неділю виборах до Верховної Ради України "Народний фронт" набирає 21.6% голосів, "Блок Петра Порошенко" - 21,44% голосів виборців. Центрвиборчком опрацював 100% протоколів з закордонних виборчих округів. Приблизно однакову кількість голосів набрали "Народний фронт", "Об’єднання "Самопоміч" і "Блок Петра Порошенка". Найбільшу кількість місць по мажоритарці (100) станом на 14:30 отримають самовисуванці.

      Теги: Новини політики Євросоюз Єврокомісія День виборів Мажоритарні вибори Результати виборів Вибори до ВР-2014 Жозе Мануель Баррозу Герман Ван Ромпей
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 27 жовтня 2014
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