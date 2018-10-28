Центральним футбольним матчем на вихідних стала зустріч "Барселони" та "Реалу". Гості матчу розгромили "вершкових".

"Барселоні" вдалося першими відкрити рахунок у матчі. Пройшла довга передача на Альбу, той зліва увірвався в штрафну і прострілив на Коутіньйо, який пробив у порожній кут.

На 31-й хвилині "Барселоні" з пенальті вдалося подвоїти рахунок. З 11-метрової позначки Суарес пробив точно в нижній кут, Куртуа вгадав напрямок удару, але м'яч було дістати практично неможливо.

На початку другого тайму "вершкові" трішки реабілітуватися. Васкес прострілив до лінії воротарського майданчику, м'яч підібрав Марсело і низом відправив м'яч у ворота.

Наприкінці матчу "Реал" пропустив ще три м'ячі і втратив всі шанси реабілітуватися. Спочатку Дембеле розігнав контратаку "Барси", віддав передачу Роберто, який навісив в район 11-метрової, звідки Суарес головою відправив м'яч у кут воріт. Потім Суарес оформив дубль перекинушви м'яч через зіркового Тібо Куртуа.

А вже за декілька хвилин Дембеле пройшов по лівому флангу і навісив до лінії воротарського, звідки головою точно пробив Відаль – 5:1.

Як у підсумку, "Барселона" утвердилася на першій позиції Ла Ліги, а "Реал" опистився аж на 9 позицію.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24