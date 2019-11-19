Батьки з травмами, а син повішаний: у Запоріжжі виявили мертвими цілу родину

19 листопада поліція виявила у помешканні на вулиці Ладозькій мертвими цілу родину. Про те, що із сім’єю могло щось статися до поліції повідомила сестра померлої.

На тілах 58-річної жінки та 60-річного чоловіка знайшли ушкодження. Як повідомляють у пресслужбі Запорізької поліції, на сполох забила сестра померлої, яка від суботи не могла додзвонитися родичам.

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25-річного сина померлих знайшли у тій же квартирі повішаним. Наразі невідомо, за яких обставин померли усі троє.