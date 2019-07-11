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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Батьківщина" підтримала Виборчий кодекс з відкритими списками

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      Сергій Соболєв
      Сергій Соболєв / polygraf.net

      Фракція "Батьківщина" проголосувала за проект Виборчого кодексу України (№3112-1).

      "Ми вважаємо, що це реальна зміна ситуації та реальний шанс, коли корупція зникне з виборчого процесу", – наголосив з парламентської трибуни під час обговорення документу перший заступник голови фракції Сергій Соболєв.

      Він також нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко наполягала, щоб одним з перших пунктів коаліційної угоди був пункт про відкриті виборчі списки.

      Ми вважали, що це ключовий момент, який змінить політичну систему держави. На жаль, це питання розглядалося довгих 5 років. І перший пункт коаліційної угоди нарешті потрапив до сесійної зали,
      – наголосив Сергій Соболєв.

      Проект Виборчого кодексу України підтримали 230 народних депутатів.

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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Сергій Соболєв Юлія Тимошенко - новини
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