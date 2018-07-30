Батько Брітні Спірс запропонував її екс-чоловіку чималу суму: відома причина

Батько популярної співачки Брітні Спірс вирішив втрутитись у суперечку зірки з екс-чоловіком Кевіном Федерлайном. Джеймі Спірс запропонував танцівнику чималу суму в обмін на припинення судової тяганини.

Нещодавно американський шоу-бізнес сколихнула резонансна новина: екс-чоловік Брітні Спірс вимагає від зірки втричі збільшити аліменти. Причиною такої заяви стали чималі прибутки поп-співачки від концертів. Водночас статки Кевіна Федерлайна за останні роки суттєво поменшали, відтак чоловік дорікнув, що не має змоги забезпечувати їхніх двох синів.

На таку нахабну заяву відреагувала Брітні Спірс, яка відмовилась виконувати забаганку екс-чоловіка, оскільки і так сплачує йому щомісяця 20 тисяч доларів. За словами зірки, такої суми вистачає для того, щоб прогодувати її двох синів, тим паче, що діти багато часу проводять у помешканні артистки.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 15 Тра 2018 р. о 5:04 PDT

В суперечку екс-подружжя вирішив втрутитись батько співачки – Джеймі Спірс. Як повідомляють інсайдери The Blast, чоловік запропонував щомісяця виплачувати Федерлайну 10 тисяч доларів. В обмін батько Брітні забажав припинення судового процесу. Ймовірно, Кевін Федерлайн погодиться на таку пропозицію, адже його витрати на адвокатські послуги вже сягають 80 тисяч доларів.

Зазначимо, що з часу розлучення Брітні Спірс та танцівника і ді-джея Кевіна Федерлайна минуло 11 років. Після закінчення стосунків зірка довго оговтувалась від депресії та лікувала нервовий зрив. Відтак суд вирішив позбавити батьківських прав співачку та передати двох її синів на виховання до екс-чоловіка. За рішенням служителів Феміди, зірка повинна виплачувати щомісяця 20 тисяч доларів.