Батько ймовірної нападниці-школярки на дівчинку в Одесі загинув на Донбасі

Батько однієї з ймовірних учасниць жорстокого побиття дівчинки в Одесі загинув у зоні проведення Антитерористичної операції (сьогодні – Операції Об’єднаних сил) в окупованому Луганську.

Про це розповіла волонтерам жінка, схожа на матір ймовірної нападниці. Проте з журналістами жінка спілкуватися відмовилась, повідомляє 5 канал.

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"З доньками у мене стосунки чудові були. Я їм сказала, що якщо щось не так – треба навчитися мистецтву ближнього бою. Їх вітчим вчив, а тато загинув в АТО в Луганську", – розповіла жінка.

Нагадаємо, в кінці липня в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побили ровесницю, а потім забрали її речі. Уся бійка супроводжувалась криками: "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.



У поліції відкрили справу та з’ясували, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом, розірвавши з дівчиною стосунки, почав залицятися до потерпілої.