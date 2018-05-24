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Battlefield V: Electronic Arts представила захоплюючий шутер – трейлер і сюжет гри

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Battlefield 5: трейлер і огляд сюжету нової гри від Electronic Arts
Battlefield 5: трейлер і огляд сюжету нової гри від Electronic Arts / the verge

Вчора, 23 травня, відбулася презентація мультиплеєрного шутера Battlefield V. За кілька місяців до офіційного анонсу в мережі з’являлося багато чуток та здогадок стосовно гри, проте навіть найсміливіші виявилися далекими від реальності.

Про це повідомляє dsogaming.

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По-перше, доплати за карти і доповнення залишилися в минулому, гра не потребуватиме, аби ви вносили кошти за додаткові функції гри. Також, в Battlefield V обіцяють небувалий рівень взаємодії гравця і навколишнього середовища, яке остаточно перестане бути простою картонною декорацією. Вибухові хвилі засліплюють і збивають з пантелику, стіни можна руйнувати, щоб вибити супротивників з укриття, а на місці знищених будівель тепер будь-хто бажаючий може звести новий притулок.

Режимів в екшені буде кілька: повернуться поодинокі кампанії, кооператив для 4 учасників і розраховані на багато користувачів "Гранд операції". Більше, динамічніше, різноманітніше (і ніяких лутбоксів) – такий головний девіз нової гри.

Battlefield V
Скріншот з нової гри Battlefield V

Варто зазначити, що вибір сеттінга інсайдери передбачили вірно: студія дійсно вирішила повернутися до витоків серії. Battlefield V, подібно Battlefield 1942, покаже часи Другої світової війни, тільки цього разу з більш несподіваних ракурсів. Маловідомі битви, забуті герої, непомітні, але важливі перемоги – ось історії, які хотіли розповісти автори бойовика.

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Друга світова війна в виконанні DICE трохи схожа на костюмовану вечірку. Втім, всім учасникам дійства, здається, досить весело, так що не будемо нікого засуджувати: нам самим хочеться швидше опинитися на полі бою.

Battlefield V
В основі сюжету Battlefield V – події Другої світової війни

З цим, правда, доведеться трохи почекати: повноцінний запуск Battlefield V на Xbox One, PlayStation 4 і РС відбудеться 19 жовтня. Ті, хто оформили попереднє замовлення на спеціальне видання Deluxe Edition отримають доступ вже 16 жовтня, а з 11 жовтня власники підписок EA Access і Origin Access зможуть потренуватися в пробній версії. Ближче розглянути гру дозволять зовсім скоро, на прес-конференції EA Play, тому готуйтеся до нових дивних відкриттів.

Офіціний трейлер Battlefield V – дивіться відео

 

Теги: Техно Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
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