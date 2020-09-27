Джо Байден, який є кандидатом у президенти США від Демократичної партії, порівняв свого суперника Дональда Трампа з німецьким нацистським пропагандистом Йозефом Геббельсом.

Як повідомило видання Politico, такі слова Байден сказав в інтерв'ю телеканалу MSNBC. Так він відповів на запитання, як боротиметься з неодноразовими заявами Трампа, які паплюжать репутацію Байдена.

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Річ у тім, що Трамп часто говорив про те, що Байден просуває соціалістичний порядок денний.

Трамп ніби як Геббельс. Ви говорите неправду досить довго, повторюєте її, повторюєте, повторюєте, це стає загальновідомим серед виборців,

– сказав Байден.

За словами Байдена, люди чітко бачать різницю між ним та Дональдом Трампом. "Трамп проводить акції протесту перед Білим домом, які є мирними, але з військовими. Цей хлопець більше Кастро, ніж Черчилль", – запевнив Байден.

Як відреагувала політсила Трампа

У Дональда Трампа відреагували не одразу. Згодом у заяві Республіканська єврейська коаліція закликала Байдена відмовитися від своєї заяви. Вони також вимагають вибачення за "кричущий коментар".

Варто зазначити, що Байден і Трамп вперше за час цієї кампанії зіткнуться на перших президентських дебатах у Клівленді. Вони відбудуться 29 вересня 2020 року.

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