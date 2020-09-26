Кандидат у президенти США Джо Байден розкритикував президента Дональда Трампа. Він заявив, що Трамп не говорить про придушення демократичних протестів у Білорусі, якою "керує диктатор".

Водночас він заявив про підтримку учасників протестів та підтримку заклику щодо організації нових чесних виборів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Джозефа Байдена.

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"Лукашенко провів церемонію інавгурації, яку відмовилась визнати демократія в усьому світі. Однак президент Трамп відмовляється висловитися проти дій Лукашенка чи запропонувати особисту підтримку продемократичному руху", – наголосив Байден.

Довідка. Попри масові мітинги у Білорусі, Олександр Лукашенко таки вступив на посаду президента Білорусі. Таємна церемонія інавгурації відбулася 23 вересня.

Також кандидат від Демократичної партії США закликав до негайного звільнення затриманих лідерів опозиції.

Коли президент ховається від власних громадян, відмовляючись погодитися з волею народу – це знак того, що він є слабким та нелегітимним автократом, а не сильним лідером,

– зазначив Джозеф Байден, кажучи про таємну інавгурацію Лукашенка.

Що відомо про президентські вибори у США