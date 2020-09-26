Байден розкритикував Трампа через ситуацію в Білорусі
Кандидат у президенти США Джо Байден розкритикував президента Дональда Трампа. Він заявив, що Трамп не говорить про придушення демократичних протестів у Білорусі, якою "керує диктатор".
Водночас він заявив про підтримку учасників протестів та підтримку заклику щодо організації нових чесних виборів. Про це йдеться в повідомленні на сайті Джозефа Байдена.
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"Лукашенко провів церемонію інавгурації, яку відмовилась визнати демократія в усьому світі. Однак президент Трамп відмовляється висловитися проти дій Лукашенка чи запропонувати особисту підтримку продемократичному руху", – наголосив Байден.
Також кандидат від Демократичної партії США закликав до негайного звільнення затриманих лідерів опозиції.
Коли президент ховається від власних громадян, відмовляючись погодитися з волею народу – це знак того, що він є слабким та нелегітимним автократом, а не сильним лідером,
– зазначив Джозеф Байден, кажучи про таємну інавгурацію Лукашенка.
Що відомо про президентські вибори у США
- Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада 2020 року.
- За результатами соцопитувань у серпні, розрив між опонентами невпинно скорочується. За Джо Байдена наразі готові проголосувати близько 50% американців, за Дональда Трампа – 46%.
- Ще в липні розрив між ймовірними рейтингами становив понад 10%.