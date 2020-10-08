Кандидат у президенти США Джозеф Байден пожартував із віцепрезидента Майка Пенса. Останньому якому під час дебатів на голову сіла муха. Байден же не забарився із мухобійкою.

Байден-троль

Відтак Джо Байден опублікував у своєму профілі у твітері фото, на якому він усміхається, а у руках тримає мухобійку.

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Вочевидь, це була відповідь на курйозний момент на дебатах.

"Внесіть 5 доларів, щоб допомогти цій кампанії злетіти", – йдеться у підписі фото із Байден.

У пості також є посилання на сторінку для збору коштів для передвиборчої кампанії кандидата у президенти.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

У чому жарт?

Англійською ця фраза у пості виглядає як "Pitch in $5 to help this campaign fly". Каламбур полягає у тому, що слово fly перекладається і як "злетіти", і як "муха".

Що передувало?

Під час дебатів кандидатів у віцепрезиденти США трапився цікавий момент із Майком Пенсом. Йому на голову сіла муха і не думала нікуди тікати, поки він продовжував говорити. На його світлому волоссі її важко було не помітити.

A fly landed on Mike Pence. https://t.co/yxPNTWne1i pic.twitter.com/E5QLqRoYbf — The New York Times (@nytimes) October 8, 2020

Цікаво, що із цілих дебатів – випадок із мухою обговорювали найбільше. Жарти розлетілися мережею, а муха стала популярною, адже у неї вже є свій акаунт у твітері.