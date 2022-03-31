Через нестабільність на нафтовому ринку, вартість сировини суттєво зросла, зокрема й для американців. Тому Джо Байден пропонує вжити низку заходів для досягнення повної енергетичної незалежності США.

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Стимулювання внутрішнього ринку

План президента Байдена передбачає стимулювання внутрішнього видобутку нафти й газу. У Білому домі очікують, що до кінця цього року вдасться збільшити власний видобуток нафти на 1 мільйон барелів на добу, а до кінця 2023 року ще на 700 тисяч.

Основною проблемою зараз є те, що в США не всі компанії готові інвестувати у власний видобуток. Наприклад, за даними Білого дому, зараз є близько 9 тисяч нереалізованих дозволів на видобування нафти й газу. Тому Байден пропонує Конгресу підтримати введення нових податків за невикористання федеральних земель, на які є офіційний дозвіл на видобуток.

Таким чином американські компанії матимуть вибір – або видобувати власну сировину, або платити на невикористані надра.

США надаватимуть стратегічні резерви на нафтовий ринок

Джо Байден після консультацій з міжнародними партнерами заявив про те, що США вдадуться до історичного кроку – щоденно з американських стратегічних резервів на нафтовий ринок постачатимуть 1 мільйон барелів сировини протягом шести місяців.

Міністерство енергетики США використає доходи від продажу нафти зі стратегічних резервів на поповнення запасів сировини у наступні роки.

У Білому домі вважають, що такий крок стимулюватиме внутрішнє виробництво та забезпечить готовність стратегічних резервів до критичних ситуацій.

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