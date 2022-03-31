Из-за нестабильности на нефтяном рынке стоимость сырья существенно выросла, в том числе и для американцев. Поэтому Джо Байден предлагает принять ряд мер по достижению полной энергетической независимости США.

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Стимулирование внутреннего рынка

План президента Байдена предусматривает стимулирование внутренней добычи нефти и газа. В Белом доме ожидают, что к концу этого года удастся увеличить свою добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а к концу 2023 года еще на 700 тысяч.

Основной проблемой сейчас является то, что в США не все компании готовы инвестировать в свою добычу. Например, по данным Белого дома, сейчас около 9 тысяч нереализованных разрешений на добычу нефти и газа. Поэтому Байден предлагает Конгрессу поддержать введение новых налогов за неиспользование федеральных земель, на которые есть официальное разрешение на добычу.

Таким образом у американских компаний будет выбор – либо добывать собственное сырье, либо платить на неиспользованные недра.

США будут предоставлять стратегические резервы на нефтяной рынок

Джо Байден после консультаций с международными партнерами заявил о том, что США предпримут исторический шаг – ежедневно из американских стратегических резервов на нефтяной рынок будут поставлять 1 миллион баррелей сырья в течение шести месяцев.

Министерство энергетики США использует доходы от продажи нефти из стратегических резервов для пополнения запасов сырья в последующие годы.

В Белом доме считают, что такой шаг будет стимулировать внутреннее производство и обеспечит готовность стратегических резервов к критическим ситуациям.