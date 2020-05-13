Переможниця шоу "Холостяк-9" розповіла, як очищує шкіру вдома

Даша Квіткова минулого року завоювала серце холостяка, за якого боролися ще 29 дівчат. Кому, як не їй розповідати про секрети краси. Дівчина відкрила таємницю, як їй вдається підтримувати ідеальний стан шкіри в домашніх умовах.

Нещодавно Даша опублікувала історію в інстаграмі, де помішує відвар із лаврового листя. Це викликало неабияку цікавість в її аудиторії. 24 канал дізнався, якими насправді корисними властивостями для шкіри володіє лавровий листок.

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Дарія Квіткова готує відвар для очищення шкіри / Instagram / @kvittkova

Коли блогерка почала отримувати безліч питань на кшталт: що це означає і для чого їй це, то опублікувала ще одну історію вже з рецептом цілющого відвару з лаврового листя. І додала: "Хто пропустив тему лаврового листа, робіть скрін".



Рецепт відвару із лавгового листя / Instagram / @kvittkova

Користь відвару

Лавровий листок – найцінніший компонент у домашній косметології. Він є природним антисептиком, який має протизапальні властивості. На основі рослини готують відвари, настоянки, з неї добувають ефірну олію. Хімічний склад лаврового листя багатий на елементи природного походження. Тому відвар з нього п’ють, коли страждають на вірусну інфекцію, хвороби ротової порожнини, гнійні захворювання шкіри. Також він слугує чудовим засобом для профілактики усіх описаних проблем і не тільки.

Рецепт

Щоб очистити шкіру таким самим методом, яким користується Даша Квіткова, вам знадобиться лаврове листя і вода. На півлітра води киньте 5 листочків. Кип’ятіть помішуючи протягом 20 хвилин. Потім дайте відвару охолонути. Отриману рідину потрібно пити по одному ковтку двічі-тричі на день. Курс прийому відвару має складати не більше 3-5 днів. Він дуже дієво очищує кишечник. Тому легко може йому і нашкодити, якщо не дотримуватися вказаної норми.