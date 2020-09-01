Bentley не належить до найпоширеніших авто. До того ж, марка випускає чимало лімітованих версій. Скоро до них додасться і комплектація Pikes Peak Continental GT Limited Edition, яку присвячено перемозі на перегонах "Пайкс-Пік" у 2019 році.

На заводі в британському місті Крю випустять усього 15 екзеплярів таких купе. Перші покупці отримають їх вже протягом наступних 6 місяців. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Автомобілі отримали кузов яскраво-зеленого кольору, розробленого дизайнерами Mulliner. А також карбонові елементи декору кузова, чорні 22-дюймові легкосплавні диски, взуті у шини Pirelli P Zero Colour Edition та гальмівні супорти кольору Acid Green.

На кузовах третини машин про рекорд нагадуватимуть наклейки із зображенням гори Пайкс-Пік, а число 100 на решітці радіатора вказуватиме на те, що рекорд встановили до 100-річчя Bentley.

Як встановлювали рекорд: дивіться відео Bentley Motors

В салоні – чимало вуглепластика, крісла обтягнуто алькантарою з червоною стрічкою, а панель прикрашено рекордним часом проходження траси – 10:18:488 хвилин.

Pikes Peak Continental GT має 12-циліндровий двигун на 635 сил та 900 Нм обертального моменту. До сотні він прискорюється менше ніж за 4 секунди та набирає 333 кілометрів на годину.

Як виглядатиме Pikes Peak Continental GT Limited Edition / Фото Bentley Motors

Також у випуску:

Radio Flyer створили електричний карт для малюків, який має 3 передачі та здатний розганятися до 13 кілометрів на годину.