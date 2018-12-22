Український боксер Денис Берінчик виграв титул чемпіона WBO International

У суботу, 22 грудня, 30-річний українець Денис Берінчик (9-0, 6 КО) і філіппінець Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) провели бій за титул WBO International в легкій вазі. Перемогу здобув український боксер.

Вийшов на цей бій Берінчик у костюмі героя "СуперМаріо", і по дорозі до рингу перестрибував через іграшкові гриби. Варто зауважити, що боксер славиться своїми незвичними виходами на бій.

Вже у третьому раунді Берінчик відправив суперника у нокдаун, коли в українця пройшов лівий удар. У четвертому раунді українець просто затис Росеккі Крістобаля у кутку рингу. Згодом він це ще раз зробить у цьому раунді. А з початку п’ятого раунду Берінчик притисне суперника до канатів.

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Хоча, до честі Крістобаля, він витримував всі удари, і зовсім не виглядав безнадійно. У філіппінця теж проходили небезпечні удари.

Згодом ситуація, коли Берінчик затисне суперника у кутку рингу та завдаватиме удар за ударом, повториться і у сьомому раунді. І Крістобаль навіть стане на коліно після цього. Тож суддя буде змушений двічі зупиняти бій, щоб показати, що філіппінець піднімався вище (він кожен раз буде дуже низько нахилятися). Та все ж не витримає і зупинить бій.

Берінчик здобув перемогу технічним нокаутом і виграв титул інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі.