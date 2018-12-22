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      Український боксер Денис Берінчик виграв титул чемпіона WBO International

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      Берінчик - Крістобаль: результат бою
      Берінчик – Крістобаль результат / K2 Promotions

      У суботу, 22 грудня, 30-річний українець Денис Берінчик (9-0, 6 КО) і філіппінець Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) провели бій за титул WBO International в легкій вазі. Перемогу здобув український боксер.

      Вийшов на цей бій Берінчик у костюмі героя "СуперМаріо", і по дорозі до рингу перестрибував через іграшкові гриби. Варто зауважити, що боксер славиться своїми незвичними виходами на бій.

      Вже у третьому раунді Берінчик відправив суперника у нокдаун, коли в українця пройшов лівий удар. У четвертому раунді українець просто затис Росеккі Крістобаля у кутку рингу. Згодом він це ще раз зробить у цьому раунді. А з початку п’ятого раунду Берінчик притисне суперника до канатів.

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      Хоча, до честі Крістобаля, він витримував всі удари, і зовсім не виглядав безнадійно. У філіппінця теж проходили небезпечні удари.

      Згодом ситуація, коли Берінчик затисне суперника у кутку рингу та завдаватиме удар за ударом, повториться і у сьомому раунді. І Крістобаль навіть стане на коліно після цього. Тож суддя буде змушений двічі зупиняти бій, щоб показати, що філіппінець піднімався вище (він кожен раз буде дуже низько нахилятися). Та все ж не витримає і зупинить бій.

      Берінчик здобув перемогу технічним нокаутом і виграв титул інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі.

      Теги: Спорт Бокс Денис Берінчик
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 22 грудня
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