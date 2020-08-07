Найбільш імовірною причиною подій у Бейруті розглядають вибух аміачної селітри, яку зберігали без дотримання належних вимог. У порту столиці Лівану її було 2,7 тисячі тонн. Втім в українському порту "Південному" зберігається в понад 3 рази більше цього добрива – 9,6 тисячі тонн.

Згідно з усіма нормами й стандартами, аміачна селітра, фасована в біг-беги, зберігається на причалах №1 і №2 порту "Південний", повідомили в Адміністрації морських портів України.

До слова Поліція допитала Ігоря Гречушкіна: його судно перевозило селітру, що вибухнула в Бейруті

В АМПУ зазначають, що після трагічних подій у Бейруті в ЗМІ з'явилася інформація, що в Южному аміачну селітру зберігають просто неба. Втім ця інформація – перекручена.

Перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів. Небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом. Проте такий спосіб перевалки в порту "Південний" ніколи не застосовувався,

– запевнили в АМПУ.

Вибух у Бейруті: коротко

4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, пролунали 2 потужні вибухи. Пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонайменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.

Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.

Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейрута – на острові Кіпрі.

Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.

Що відомо про порт "Південний"?

Це найбільший і найбільш прибутковий морський порт України, що розташований у місті Южне Одеської області. Входить до першої сотні портів світу за загальним вантажообігом.



Порт "Південний" перебуває в державній власності. Ним управляє Адміністрація морських портів України – державне підприємство, підпорядковане Міністерству інфраструктури.

Місто Южне Одеської області: карта