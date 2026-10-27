Без України Європа – ніхто: чому Пентагон розблокує зброю, а Москву охопив підземний переляк

Можливо, вона виступила фасадом, але насправді це пас Дональду Трампу, аби показати, ніби в нього бодай щось виходить на українському треку. Проте це суто медійна історія без реального продовження. Поки Путін живий, він воюватиме далі. Його стратегічні плани не змінилися, і показові нічні удари балістикою та дронами по студентському гуртожитку й Південному мосту в Києві це вкотре довели. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Чому Пентагон змусять розблокувати зброю

На цьому тлі затримка ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS – пряма допомога російському терору. Володимир Зеленський справедливо тисне на майбутнього главу Пентагону Піта Гегсета, який місяць гальмує передачу оплаченого Європою озброєння.

Навіщо союзникам міністр оборони, який зриває постачання? Американці можуть довго торгуватися, але виконання підписаного контракту для них священне – це основа їхньої бізнес-культури. Якщо чиновник блокує поставки, страждає репутація оборонних корпорацій США, а вони своїх мільярдів не втрачатимуть. Тому ВПК тисне на Конгрес, а конгресмени – на Пентагон.

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Попереду гучні розслідування щодо блокування ракет, розвідданих і оборудок із паливом, де фігурантами стануть і Гегсет, і Трамп, і Скотт Бессент, і Ілон Маск. Ця тягомотина стане дієвим інструментом примусу.

Нафтові інтереси та підкилимна битва за 2028 рік

Трамп пішов урозріз з інтересами власного ВПК та нафтовиків, намагаючись провернути схеми з російським дизелем. Американським корпораціям не потрібне чуже пальне на ринках, які вони самі щойно освоїли.

Тривога конгресменів викликана захистом надприбутків, і цей фактаж уже накопичують для виборів 2028 року: третього терміну для Трампа не буде, тож республіканцям знадобиться чистий лідер.

Джей Ді Венс, який розповідає про стрибки цін на нафту через диктаторів і атакує демократів за лекалами 1979 року, для партійного істеблішменту занадто ідеологічний та непередбачуваний. А в політиці обирають слухняних. Тому значно сильніші позиції має Марко Рубіо. Зараз він кокетує, що нікуди не збирається, аби його завчасно не збили, але його програмна промова в Греції засвідчила: він уже веде президентські перегони.

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Підземний переляк Москви та газовий глухий кут

Тим часом у Росії паніка. Наказ Мінцифри Росії ховати дата-центри під землю через атаки українських дронів свідчить про безпорадність їхньої ППО. Під санкціями та в умовах світового дефіциту чипів відновити розбиті суперкомп'ютери Яндекса чи сервери держслужб неможливо.

Україна давно будує виробництва під землею, маючи готову інфраструктуру, а Росія не встигне захистити регіональні вузли – наші дрони вже вражали їхні сервери в Луганській та Саратовській областях. Відключення мобільного інтернету в Москві до Третього кільця під час самітів – ще один доказ страху перед ЗСУ. Зеленський їм безпеки не гарантував, тож зіпсувати шабаш ми здатні.

А спроби нагадати про свій газ жалюгідні: Путін сам вибив Росію із ринку Європи, а Китаю цей ресурс не потрібен – Пекін вимагає копійчаних цін і стрімко переходить на зелену енергетику.

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Міф про "сильну Європу": без України вони ніхто

Вкиди в західні медіа "мирних планів" Путіна щодо демілітаризації чи відмови від Донбасу – це банальне освоєння бюджетів і марна спроба змусити нас відступити без бою. Жодної капітуляції не буде.

А коли Time пише, що тиск Трампа нібито зробив Європу сильнішою та перетворив її на наддержаву, це смішно. Без України європейці – ніхто і звати їх ніяк. Ракети, що працюють, балістика та незалежний щит, який розвиває компанія Firepoint (проєкт "Фрея"), є саме в нас. Європа почувається впевнено, лише коли попереду стоїть Україна.

Якщо Брюссель не хоче коритися Трампу, хай вкладається в наш ВПК. Захід переоцінив Росію й недооцінив нас. Як казав герой у фільмі "Джек Річер": "Я той, кого ти не брав до уваги".

Можна мати трильйони, як Саудівська Аравія, накупити американської зброї, але не вміти воювати. Якщо Росія нападе, розпещені європейці тижнями сперечатимуться про статті НАТО. Без армії України ніякої європейської сили не існує.