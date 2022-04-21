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Уся інформація у тіктоці 24 каналу – без надмірної цензури. Адже, коли говориш про Росію, то стриманим бути важко. Тому чекаємо вас на новій платформі, де немає жодного офіціозу, а лише позитив.

Так, у нас вже є відео про паломницю Оксану Марченко, яка просить президентів врятувати її чоловіка-держзрадника, про українських зірок шоубізу та нового песика Дмитра Кулеби. Більше – можете переглянути самі.

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