Президент України Володимир Зеленський привітав українців з днем Святої Трійці. Він побажав не сваритися й не тримати зла одне на одного. Також уже встиг привітати українців і глава Православної церкви митрополит Епіфаній.

Своє привітання Володимир Зеленський вже традиційно опублікував на власній сторінці у фейсбуці.

До слова День Святої Трійці 2020: привітання зі святом в прозі та віршах

Кожен відзначатиме це свято по-своєму. Хтось, за прикладом пращурів, прикрашатиме оселю скошеною травою й зеленим гіллям. Хтось молитиметься. Хтось збере за святковим столом родину. Хтось вшановуватиме пам'ять рідних, яких уже немає,

– написав президент.

Він висловив сподівання, що усі будуть дотримуватися старовинного звичаю – не сваритимуться, не триматимуть зла на інших і не заздритимуть.

"Гадаю, ніхто не буде проти, щоб у цьому плані кожен новий день був, як свято Трійці. Бо тільки з чистою душею й серцем, без зла, образ і лихих думок ми з вами зможемо зробити нашу країну кращою", – заявив Володимир Зеленський.

Привітав українців і намісник Православної церкви України митрополит Епіфаній. Він пригадав, що саме у цей день завершилося святе одкровення про Бога як про Святу Трійцю.

Згадувана сьогодні подія зішестя Святого Духа на апостолів має велике значення, бо вона знаменує створення церкви христової, тому це свято ще називають Днем народження церкви,

– підкреслив митрополит.

Він підкреслив, що Православна церква України поступово відновлює богослужіння за участі вірян, тож запросив відвідати храм у святковий день.