Проста статистика красномовніша за будь-які слова. Дослухайтеся до цифр і фактів, а не до чуток і вигадок.

Вакцинація від COVID-19 та смертність: красномовна статистика

Чи безпечно вакцинуватися від COVID-19? Практика – критерій істини. Щоб відповісти на це запитання, давайте подивимося на статистику західних країн, які встигли зробити щеплення вже десяткам мільйонів своїх громадян. Наприклад, поки українці запекло дискутують чи варто вакцинуватися, в США зробили вже 88 мільйонів щеплень – більше, ніж знадобиться для імунізації кожного громадянина України.

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З 1990 року в Штатах працює VAERS – державна система збору інформації про побічні реакції після вакцинування. Організації, що надають населенню послуги зі щеплення, зобов'язані вносити до неї всі випадки тяжких побічних реакцій і смертей. Навіть тоді, коли вони явно не пов'язані з вакцинацією. Наприклад, отримав 100-річний пенсіонер з хворим серцем щеплення, а за кілька днів помер від серцевого нападу.

І тут починається найцікавіше. Справу в свої руки беруть Центри з контролю та профілактики захворювань у США та Управління з продовольства і медикаментів США – державні регуляторні органи, що мають репутацію найжорсткіших і найприскіпливіших в світі. Вони не просто пасивно фіксують випадки смерті після вакцинації. Їх медичні фахівці проводять справжнє розслідування: аналізують свідоцтво про смерть, результати розтину, а також медичну історію кожного пацієнта, щоб зрозуміти, чи існує причинно-наслідковий зв'язок між щепленням і смертю. Чи це просто співпадіння, які неуникненні, коли мова йде про десятки мільйонів людей.

Результат цих розслідувань можна легко знайти на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань у США – тут. З 14 грудня 2020 до 1 березня 2021 в США було зроблено 72 мільйони щеплень. За цей період у VAERS було внесено звіти про 1381 смерть (0,0018% від кількості щеплень), що настала через короткий проміжок часу після вакцинації.

Ретельне розслідування регуляторами не виявило жодних доказів того, що вакцинація якось пов'язана з цими смертями. Нуль. Zero. Тим часом, кількість смертей в США від COVID-19 вже перевалила за 524 тисячі.

До теми Добрі та погані новини: що відбувається з вакцинацією в Україні та світі

Той випадок, коли проста статистика красномовніша за будь-які слова. Дослухайтеся до цифр і фактів, а не до чуток і вигадок. Вакцинуйтеся, щоб захистити себе і рідних. Далай-лама статистику вже почитав і провакцинувався. Будьте як Далай-лама!