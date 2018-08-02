ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за відомі бренди

Безрамковість безумовно стало трендом серед смарфтонів. Виробники намагаються максимально звузити рамки навколо дисплею, вигадуючи все нові цікаві моделі. Звичайно, це позначається і на ціні смартфону. Техно 24 підготував для вас підбірку безрамкових смартфонів, які коштують менше, ніж моделі популярних брендів.

Vivo NEX

З цим смартфоном компанія Vivo вивела поняття безрамковості на новий рівень. Справа втому, що повністю прибрати рамки у класичних смартфонах складно, адже там «заховані» датчики, а також фронтальна камера. Тож інженери компанії запропонували унікальне рішення – селфі-камера, що висувається. Решта датчиків – заховані під дисплеєм. Таким чином співвідношення екрану щодо дисплея складає 91,24%.

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Абсолютно безрамковий Vivo NEX

Щодо інших характеристик, то тут Vivo NEX отримав флагманське наповнення. Зокрема, смартфон працює на топовому чіпі Snapdragon 845 з графічним процесором Adreno 630. Пристрій отримав, фактично, рекордний на сьогодні обсяг оперативної пам’яті – 8 ГБ та 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Vivo NEX отримав 6,59-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2316x1080 пікселів).

Основна камера має з два модулі на 12 і 5 Мп. Фронтальна камера, яка висувається має роздільну здатність 8 Мп. Крім того, пристрій має вбудований сенсорний сканер відбитків пальців.

Vivo NEX отримав унікальний дизайн селфі-камери

Смартфон коштує не дешево за топову модель треба заплатити 5998 юанів (це близько 769 доларів або 24 500 гривень). Та, якщо переглянути його наповнення, а також унікальну камеру, то таку ціну можна назвати більш ніж прийнятною.

OnePlus 6

Цей смартфон вже охрестили "вбивцею флагманів". Він не пропонує революційно нові дизайн чи рішення, але при топових характеристиках, він коштує дешевше, ніж флагмани популярних брендів.

"Вбивця" флагманів OnePlus 6

Звичайно, OnePlus 6 отримав популярний безрамковий дизайн з монобровою вгорі екрану. Співвідношення екрану щодо корпусу складає 84%. 6,28-дюймовий оптичний AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080 x 2280 пікселів і з співвідношенням сторін 19: 9.

Пристрій отримав 16-мегапіксельну основну камеру та фронтальну з такою ж роздільною здатністю. Селфі-камера має підтримку штучного та може розблокувати дисплей за розпізнаванням особи. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців.

Смартфон OnePlus 6: відео

OnePlus 6 оснащений флагманським чіпсетом Snapdragon 845. Його найпросунутіша модифікація має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті коштує 569 євро (16 200 гривень).

Xiaomi Mi Mаx 3

Справжній смартфон-велетень з діагоналлю дисплея у 7 дюймів. Він не має "моноброви", а вгорі та внизу екрану є тонкі рамки.

Xiaomi Mi Mаx 3 не отримав "моноброви"

Смартфон отримав 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 636 з максимальною тактовою частотою 1,8 ГГц та працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з надбудовою MIUI 9.6. Пристрій отримав подвійну основну камеру з датчиками на 2 Мп і 5 Мп. Фронтальна камера має 8-мегапіксельний сенсор.

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Телефон підтримує систему штучного інтелекту, яка буде допомагати в роботі камери і дасть змогу оптимізувати енергоспоживання, складаючи список найбільш актуальних додатків.

Ще одна перевага Mi Max 3 – потужна батарея ємністю 5500 мАг, що забезпечить тривалу роботу, навіть з таким розміром екрану.

Топова модифікація велетня з6 ГБ оператики та 128 ГБ флеш-сховищ обійдеться всього у 295 доларів (близько 7 760 гривень).

Габарити Xiaomi Mi Mаx 3 вражають

Lenovo Z5

Під час офіційної презентації на новий смартфон обрушилось шквал критики. Перед подією компанія оприлюднила кілька тізерів, начебто новинка стане одним з найбільш інноваційних і потужних флагманів, зокрема йшлось про абсолютну безрамковість та рекордні 4 ТБ флеш-пам’яті. Насправді ж більшість крутих характеристик так і не підтвердились. Та треба визнати, що за таку ціну – а коштує найпросунутіша версія з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ операційної пам'яті трохи більше 7 тисяч гривень, це дуже непогане наповнення.

Смартфон Lenovo Z5: відео

Смартфон отримав 6,2-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 19:9 і роздільною здатністю 2246 x 1080 пікселів. Загалом екран у Lenovo Z5 займає 90% передньої панелі. Пристрій оснащений 8-ядерним чіпсетом Qualcomm 636 та відеоприскорювачем Adreno 509.

Основна камера здвоєна, роздільна здатність сенсорів – 16 і 8 Мп з апертурою f / 2,0. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 мегапікселів. Незнімний акумулятор має ємність 3 300 міліампер годин підтримує швидку зарядку потужністю до 18 Вт.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Справді "дешево і сердито" – так можна охарактеризувати цей пристрій. Redmi 6 Pro отримав 5,84-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + 2280х1080 точок (співвідношення сторін 19: 9). Він має безрамковий дизайн із "монобровою" вгорі екрану.

Xiaomi Redmi 6 Pro – один з найкращих бюджетників

На задній панелі розміщена подвійна задня камера з датчиком Sony IMX486 на 12 мегапікселів і сенсор від Samsung на 5 мегапікселів. Фронтальна камера має 5 МП.

Працює смартфон на чіпсеті Snapdragon 625. Операційна система – Android 8.1, при цьому вже "з коробки" буде остання версія прошивки MIUI 10.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro: відео

При цьому наймолодша версія з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті коштує 155 доларів, або трохи більше 4 тисяч гривень. Топова модифікація з 4 ГБ оперативки та 64 ГБ флеш-пам’яті коштує 200 доларів (5 200 гривень).

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