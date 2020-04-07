Безробіття в Україні: які вакансії є найбільш популярні під час карантину

Пандемія коронавірусу та пов'язаний з нею карантин завдав удару по економіці. Через обмеження зросла кількість безробітних. Водночас вакансій на ринку праці теж стало менше.

За час карантину в Державній службі зайнятості зареєструвалося понад 40 тисяч безробітних. А загальна кількість зареєстрованих безробітних сягнула позначки в 364 тисячі осіб. Відповідну інформацію в ефірі одного з українських телеканалів озвучила Олена Козирєва. Вона начальниця управління з питань аналізу ринку праці та ефективності роботи Державної служби зайнятості.

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Варто відзначити, що за даними Державної служби статистики, у грудні 2019 року в Україні було 1 мільйон 480 тисяч безробітних. У Торгово-промисловій палаті припускають, що через запровадження карантину без роботи залишилося ще близько 700 тисяч людей.

При цьому база вакансій у Службі зайнятості складає лише 55 тисяч позицій.

Однак масового безробіття в Держслужбі зайнятості не відзначають. Натомість вказують на те, що зріс попит на деяких спеціалістів.

"В період карантину підвищився попит на деяких співробітників. Наприклад, у сфері охорони здоров'я – медсестер, фельдшерів, соцпрацівників, лаборантів. Крім того, в тих видах торгівлі, де не заборонено працювати, є зростання попиту на продавців, сортувальників, касирів. Підвищився попит на водіїв, підсобних робітників, поштових працівників, поліцейських, охоронців", – розповіла Олена Козирєва.

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