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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Безробіття в Україні: які вакансії є найбільш популярні під час карантину

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      Вакансії під час карантину / Рівне 1

      Пандемія коронавірусу та пов'язаний з нею карантин завдав удару по економіці. Через обмеження зросла кількість безробітних. Водночас вакансій на ринку праці теж стало менше.

      За час карантину в Державній службі зайнятості зареєструвалося понад 40 тисяч безробітних. А загальна кількість зареєстрованих безробітних сягнула позначки в 364 тисячі осіб. Відповідну інформацію в ефірі одного з українських телеканалів озвучила Олена Козирєва. Вона начальниця управління з питань аналізу ринку праці та ефективності роботи Державної служби зайнятості.

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      Варто відзначити, що за даними Державної служби статистики, у грудні 2019 року в Україні було 1 мільйон 480 тисяч безробітних. У Торгово-промисловій палаті припускають, що через запровадження карантину без роботи залишилося ще близько 700 тисяч людей.

      При цьому база вакансій у Службі зайнятості складає лише 55 тисяч позицій.

      Однак масового безробіття в Держслужбі зайнятості не відзначають. Натомість вказують на те, що зріс попит на деяких спеціалістів.

      "В період карантину підвищився попит на деяких співробітників. Наприклад, у сфері охорони здоров'я – медсестер, фельдшерів, соцпрацівників, лаборантів. Крім того, в тих видах торгівлі, де не заборонено працювати, є зростання попиту на продавців, сортувальників, касирів. Підвищився попит на водіїв, підсобних робітників, поштових працівників, поліцейських, охоронців", – розповіла Олена Козирєва.

      Водночас Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин, третина скоротить кількість працівників


      Скільки бізнес може існувати при карантині / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Безробіття Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
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