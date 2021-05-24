Загальна площа помешкання у столиці – 75,1 квадратного метра. Дата набуття права – 4 грудня 2019 року.
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Я не купувала цю квартиру. Це квартира мого тата, Володимира Безуглого. Там вказано у декларації "вартість на момент останньої оцінки". Я нічого не купувала, просто тато її переоформив на мене, не організовуючи оцінку. Це не купівля. І ціна така, бо вона була оцінена багато років тому,
– сказала Мар'яна Безугла.
Безугла задекларувала квартиру в Києві за 165 тисяч гривень / Скриншот з Реєстру декларацій
За інформацією видання Obozrevatel, у декларації за 2017 рік вартість цієї нерухомості була вказана на рівні 638,3 тисячі гривень.
Безугла пояснила звідки в її декларації квартира у столиці за 165 тисяч гривень / Скриншот з Реєстру декларацій
Що ще задекларувала Безугла
"Слуга народу" Мар'яна Безугла також задекларувала:
- 517,7 тисячі гривень заробітної плати, отриманої від Управління справами Апарату Ради.
- 504,5 тисячі гривень відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.
- 10 тисяч доларів та 329,4 тисячі гривень зберігається на банківських рахунках нардепки.
Безугла задекларувала понад 500 тисяч зарплати / Скриншот з Реєстру декларацій