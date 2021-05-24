Загальна площа помешкання у столиці – 75,1 квадратного метра. Дата набуття права – 4 грудня 2019 року.

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Я не купувала цю квартиру. Це квартира мого тата, Володимира Безуглого. Там вказано у декларації "вартість на момент останньої оцінки". Я нічого не купувала, просто тато її переоформив на мене, не організовуючи оцінку. Це не купівля. І ціна така, бо вона була оцінена багато років тому,

– сказала Мар'яна Безугла.

Безугла задекларувала квартиру в Києві за 165 тисяч гривень / Скриншот з Реєстру декларацій

За інформацією видання Obozrevatel, у декларації за 2017 рік вартість цієї нерухомості була вказана на рівні 638,3 тисячі гривень.

Безугла пояснила звідки в її декларації квартира у столиці за 165 тисяч гривень / Скриншот з Реєстру декларацій

Що ще задекларувала Безугла

"Слуга народу" Мар'яна Безугла також задекларувала:

517,7 тисячі гривень заробітної плати, отриманої від Управління справами Апарату Ради.

504,5 тисячі гривень відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.

10 тисяч доларів та 329,4 тисячі гривень зберігається на банківських рахунках нардепки.

Безугла задекларувала понад 500 тисяч зарплати / Скриншот з Реєстру декларацій