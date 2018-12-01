Біатлон: збірна України здобула першу нагороду на етапі Кубку IBU

На першому етапі Кубка IBU у шведському Ідре, збірна України здобула першу нагороду. Бронзову медаль в жіночому спринті нашій країні принесла Надія Бєлкіна.

Українка не здійснила жодного промаху, ставши однією з чотирьох стовідсоткових снайперів спринту. Однак у швидкості програла більш досвідченим конкурентками. На фініші Бєлкіна поступилася лише представниці збірної господарів Елізабет Хогберг і німкені Надін Хорхлер, які закінчили спринт з одним колом штрафу.

Читайте також: Юлія Джима розповіла про неочікуване рішення щодо участі в першому етапі Кубка світу з біатлону

Надія Бєлкіна фінішувала третьою на етапі Кубка IBU в Ідре

Також по одному промаху допустили три українські біатлоністки. Ольга Абрамова у підсумку фінішувала 18-ою. Одразу за нею Марія Кручова. Анна Кривонос і в другій своїй гонці Кубку IBU потрапила в залікову зону гонки Кубку IBU, показавши 40-й результат.

А ось для Яни Бондар місця в зоні кубкових очок не вистачило – 41-а. При хорошій швидкості (10-ий час по чистому ходу) нашу спортсменку підвела стрільба на першому рубежі – в стрільбі лежачи Яна допустила чотири промахи. Ще одна наша біатлоністка, Валерія Дмитренко, лише починає набирати досвід важливих міжнародних стартів – у неї чотири промахи і 68-а позиція.